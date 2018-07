Luego de que Elisa Vicedo acusara a su colega, el actor de Televisa Eduardo Carabajal, de haberla agredido físicamente hace algunos días, además de violentarla sexualmente hace un par de años, sale a la luz nueva evidencia.

El programa “De Primera Mano” dio a conocer las imágenes sobre el altercado que vivieron los actores el domingo pasado.

En el filme se observa la trifulca en la que se encuentran inmiscuidos los artistas y el padre de Elisa.

Ante las imágenes, el actor respondió vía redes sociales: “Agradezco mucho hayan pasado el vídeo donde claramente se ve y ustedes lo afirman, que las posiciones de cada uno son las que les dije, ¡el papá de esta niña golpeándome y diciéndome groserías y la niña detrás de él!”.

Sin embargo, uno de los comentarios afirmó lo contrario: “Yo vi que usted, Eduardo Carabajal soltó el golpe”.

Aunque no fue la única cibernauta que arremetió contra el actor: “Sí, Eduardo, hay muchos dichos que se te aplican maldito golpeador, violador y agresor de mujeres”, “maldito, y dicen que han sido varias las que han sido acosadas por este psicópata”, “poco hombre”, “qué poca de este tipo que haga esto. No le creo nada, una explicación que da incongruente”.

Carabajal es un actor de origen argentino que ha participado en proyectos como: “Un refugio para el amor”

“Teresa”, “Mi adorable maldición”, “Destilando amor” y “La rosa de Guadalupe”.

Por su parte Elisa ha compartido un video en el cual narra que nunca pensó encontrase con su agresor nuevamente.

Eduardo Carabajal intenta defenderse en redes pero los testigo lo contradicen

Entre lágrimas pronunció: “El miedo que tengo a Eduardo Carabajal es muy grande, como cuando te corre algo por el cuerpo y te paralizas”.

Vicedo afirmó que Carbajal la confrontó por haber suspendido su partición en una obra de teatro en la que laboraban.

También reveló que empezó a recibir amenazas: “Decían que le iban a hacer daño a mi familia y a mí”.

Sí, @EdduCarabajal: hay muchos dichos que se te aplican. “Maldito golpeador, violador y agresor de mujeres”!!! @Canal_Estrellas pic.twitter.com/zSeBkbhAHo — Amante de los libros (@LibroAmantesDF) June 26, 2018

“Si se atrevió a golpearme en un lugar público, donde había más actores, se preguntan que será capaz de hacer cuando no están las cámaras”, acotó.

Otra actriz acusa al actor de Televisa de agresión sexual

Por otra parte, según un video subido a la cuenta de YouTube de ‘Imagen Entretenimiento’, la actriz Esperanza Morett señaló a Eduardo Carabajal de acoso.

En el video se aprecia a Morett acompañando a su amiga, Elisa Vicedo dando una conferencia de prensa.

En dicha conferencia, Esperanza aprovechó el espacio para hacer públicos los momentos que vivió con Eduardo Carabajal.

“Me habla (Eduardo), me dice que tengo casting. Me dice que yo tengo que hacer una escena en desnudo. Mi pregunta y me reacción fue ‘¿porqué en un casting me debo de desnudar, cuando he ‘casteado’ con varios productores y nunca me han pedido una cosa así?'”.

Luego comentó que la producción en ese momento desconocía la petición que le hizo Carabajal a Esperanza Morett.

Posteriomente, durante la conferencia, la actriz hizo públicos una serie de audios que presuntamente le mandó Eduardo luego de la petición que le había hecho.

En los audios mostrados por Morett, se escucha a un hombre que supuestamente es Eduardo, criticando y haciendo menos la carrera de Esperanza.

Por otra parte, el vídeo subido por ‘Imagen Entretenimiento’ muestra la postura de Eduardo Carabajal al respecto.

“Las actrices que hicieron el casting, era ‘topless’, tapadas, no era un desnudo, por que el desnudo es total, al menos así lo entiendo yo” dijo.

Sin embargo, reveló que la petición de quitarse la parte superior de su vestimenta era meramente para asuntos de producción.

“Para ver aspectos del torso, que no tuvieran tatuajes, que no tuvieran marcas”, comentó el actor.

