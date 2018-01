Después de semanas de intensa controversia por los casos de acoso sexual dentro de la industria del entretenimiento, en especial en Hollywood, un actor mexicano destapó una caja de pandora en el mundo del espectáculo latino.

“Yo también fui víctima de acoso sexual”, declaró Pablo Azar, quien recientemente participó en la serie “Hasta que te conocí” interpretando al padre de Juan Gabriel, en entrevista para el programa Suelta La Sopa.

Pablo confesó que al enfrentar tal situación tan solo contaba con 20 años de edad: “Al inicio de mi carrera un día se me acercó un productor de teatro y manager de artistas que por respeto y además ya falleció no voy a decir su nombre, se me acercó para ofrecerme una obra de teatro y me dijo que esa obra de teatro me iba a lanzar como estrella a nivel nacional”.



A pesar que el panorama se tornaba esperanzador para Azar no pasaría mucho tiempo para que el productor mostrara sus verdaderas intenciones: “En efecto se volvió además mi manager por un tiempo y empezamos a ensayar la obra y un día se me acerca y me dice: ‘Pablo tú y yo tenemos que ir a nuestro departamento solos’ y yo me la sospechaba y yo no iba, al día siguiente llega y me dice: ‘Pablo tú tienes que entender que un vaso de agua y unas mama…. a nadie se le niegan”.



Tras la negativa del actor, su manejador decidió tomar represalias: “Cuando el vio que yo no iba acceder a ir a su departamento a estar solo con él, a hacer cosas, canceló la obra de teatro, la obra de teatro nunca se hizo y él me dejó de apoyar y esa persona empezó hablar mal de mí, diciendo que no se había hecho la obra de teatro porque yo no daba el ancho como actor”.



También declaró que no fue la única ocasión en que fue blanco del acoso: “Nunca falta por ahí el ejecutivo que te decía ‘pasa a mi oficina pero tienes que pasar solo y hablamos sobre tu carrera’, y uno sabía, por experiencia de otros actores que pasar a la oficina era pasar a otras cosas, yo nunca lo hice y es una de las razones creo yo por las que me ha costado más que a otros actores ganarme un lugar, pero es un lugar también más firme”.



Al preguntarle qué ¿si su acosador hubiera sido mujer, ¿hubiera accedido?, respondió lo siguiente: “No, si es hombre o mujer eso no tiene porqué (influenciar), estás hablando de acoso sexual, incluso entre hombre y mujer si estás obligando o lo estás haciendo por conveniencia, te va dejar un trauma”.



Y agregó para finalizar: “A mí no me extraña que por eso en el medio artístico hemos visto tantos actores que caen en vicios en drogadicción que incluso han llegado hasta a suicidarse, porque han pasado por una serie de cosas que les causan una serie de traumas como el acceder a cosas que no querías acceder por tener una carrera”.