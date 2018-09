Luego de que la actriz colombiana Eileen Moreno denunciara a su expareja y compatriota Alejandra García de golpearla brutalmente en el rostro y la cuerpo, el actor quien participa en la serie ‘La Piloto‘ se defiende.

García, compartió por las redes sociales un audio el cual fue retomado por la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca en donde se escucha una voz de mujer que se dice es la de Moreno, y en la que se oye como ella grita e intenta someterlo, sin permitirle ir al baño.

Posteriormente el programa de Univision reveló una declaración de Alejandro en donde afirmó haber perdido el control.

En la declaración se lee: “Mi ex novia, la actriz Eileen hizo una denuncia donde se me acusa de maltrato hacia la integridad de su vida, ella dio su versión de los hechos ocurridos el día martes, donde actúo en defensa propia. Los dos nos agredimos fuertemente, yo perdí el sentido y me dejé llevar por la rabia en donde ambos tuvimos culpa”.

Inclusive, el actor que participó en ‘Hasta que te conocí’, ‘Señora Acero 2’, ‘Rosario tijeras’, entre otras, agregó que “en países demócratas” solo se juzga al hombre cuando pasan casos como estos: “No es para justificarme. Pero la actriz Aileen no habló, en que ella fue propicia de otra pelea en donde también tuve fuertes heridas. Pero claro, en algunos países demócratas, el hombre es el único que debe ser juzgado en caso como estos”.

“¿Te gustaría que le hicieran eso a una mujer en tu familia?”

Las reacciones ante las declaraciones del colombiano no se hicieron esperar: “Este tipo lo que es un descarado sin vergüenza, que la ley lo haga pagar por maltratador de mujeres nada justifica lo que hizo”, “qué ridiculez, no se le pasó la mano un poquito según sus golpes. Un hombre nunca debe atacar a una mujer, nunca”, “a una mujer no se le hace eso y tú tienes cara de abusador ¿Te gustaría que le hicieran eso a una mujer en tu familia? No vengas ahora con cara de santo se ve que eres violento”.

Posteriormente, el histrión concedió una entrevista radiofónica al programa ‘Lo sé Todo‘, en donde aseguró que está dispuesto a contar su versión de los hechos, pero que de momento se encuentra “recuperándose”.

En el audio se escucha: “Pues mira la verdad es que si voy a declarar, ya me estoy recuperando porque esto ha sido demasiado fuerte, igual estoy tranquilo, con mi consciencia tranquila, y nada voy con todo. Ese castillito se le va a desbaratar a esta niña (Eileen) de verdad”.

Las declaraciones de Alejandro le ganaron duras criticas: “Mentiroso eres un agresor, dice ‘tengo la conciencia tranquila’, solo un desquiciado puede tener la conciencia tranquila después de propinarle una fuerte paliza a una persona”, ” típico agresor, maltratador manipulador, estoy preparando todo, puede preparar lo que quieras, por que no nos va manipular y a meter los dedos en la boca para quedar como un santo”, “cuando se dice la verdad no hay nada que cuadrar, adicionalmente no hay absolutamente nada que justifique una agresión física”.