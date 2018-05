La circulación del videojuego ‘Active Shooter’, o ‘Tirador activo’, que simula un ataque armado en un centro educativo y que pronto saldrá a la venta ha generado fuertes críticas de familiares de víctimas de masacres escolares, como la ocurrida en una preparatoria de Parkland, en Florida, donde murieron 17 personas, reportó la agencia de noticias EFE.

A continuación te presentamos cinco datos sobre el polémico videojuego:

El juego permite a los participantes elegir entre ser ‘un tirador activo’ que siembra el terror en un colegio o un agente de las fuerzas especiales SWAT, cuya misión es eliminar al atacante, detalló NBC 6 News.

ICYMI: Controversial school shooting simulator #ActiveShooter has been pulled from Steam following severe community backlash. https://t.co/Qn5uzyzj8I pic.twitter.com/MEBJuf9a2s

El juego tiene previsto salir a la venta el próximo 6 de junio como ‘simulador SWAT’ y la empresa responsable del lanzamiento será Revived Games.

Se anticipa que el precio estará entre los 5 y 10 dólares, y se pondrá conseguir a través de la tienda de videojuegos en línea Steam, según detalló NBC 6 News.

This #activeshooter game should never have been designed. Glad it's gone. https://t.co/Z5WCVD2ezs

— Joe Madison (@MadisonSiriusXM) May 30, 2018