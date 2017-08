Abogada de Marjorie ‘destapa’ y deja en mal a Julián Gil

La telenovela entre Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue y ahora entró la abogada de la actriz.

La representante legal de la venezolana, Alma Pellón, aseguró a People En Español que durante las reuniones en el juzgado su cliente le ofreció al argentino que hiciera las visitas a su bebé Matías afuera del Centro de Convivencia Familiar acompañado de una enfermera, pero él lo rechazó.

“Marjorie le ofreció que se pudiera llevar al niño con la enfermera y Julián dijo que no. Fue frente al juez y los abogados, Rodrigo Carmona y yo: ella dijo que accedía a que él se llevara al bebé siempre y cuando se lo llevara con la enfermera y él dijo que no. Dijo que a él nadie lo iba a supervisar, cuando no era para su supervisión, sino para la del niño”, dijo la abogada.

De Sousa tira por la borda lo que Gil había comentado hace unos días, que un juez le había autorizado ver al menor a solas.

La prueba de ADN que la rubia pidió fue para calmar las aguas porque Julián declaró que dudaba ser el papá.

