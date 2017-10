Aboga Verástegui por dreamers (FOTOS)

De galán de novelas a la Casa Blanca. Este viernes al mediodía el actor Eduardo Verástegui entregó una carta al presidente Donald Trump donde aboga por los Dreamers.

“Independientemente de lo que sus padres hayan hecho, estos hombres y mujeres jóvenes fueron llevados a los Estados Unidos como niños vulnerables y ahora son americanos. No conocen otro hogar más allá de los Estados Unidos. No conocen otra familia que no sea América. ¡Y usted es su presidente!”, dice la carta.

Verástegui participó en un evento en la Casa Blanca para celebrar el “Mes Nacional de la Herencia Hispana”.

Señaló que el resultado de la reunión fue positivo, no obstante, expresó que deben continuar trabajando con persistencia en defensa de los jóvenes migrantes.

“Hola familia les saluda Eduardo Verástegui, hace unas horas estuvimos en un evento en La Casa Blanca donde celebramos el mes de la herencia hispana, le hicimos llegar una carta al presidente Donald Trump donde le pido su apoyo por nuestros hermanos los dreamers, estoy convencido y tengo la esperanza de que el Congreso va actuar de manera positiva, pido sus oraciones para que esto se lleve a cabo de manera positiva” dijo al salir de La Casa Blanca en su cuenta de Instagram.

El actor se mostró esperanzado en que el Congreso de Estados Unidos actúe en favor de los Dreamers.

En septiembre, la facción demócrata en la Cámara baja de EU inició una maniobra legislativa que busca que el Pleno vote un proyecto de ley conocido como “DREAM Act”.

El actor mexicano también participó en un encuentro entre líderes latinos y el presidente de la Cámara de Representantes en EE.UU., Paul Ryan, en el que trataron la legislación que permitiría legalizar a miles de dreamers. (Con información de Agencia Reforma)

Tengo la esperanza, que el congreso de USA va a actuar de manera positiva por los #Dreamers, #Unidosenoracion #porunmundomejor Una publicación compartida de Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 6:29 PDT

El resultado de la reunión con el Presidente de la Cámara de Representantes @speakerryan fue muy positivo y esperanzador. Tenemos que seguir trabajando con mucha persistencia con el Congreso y el Presidente de Los Estados Unidos para que pueda pasar la legislación. #Daca #Dreamers #DreamAct Una publicación compartida de Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 10:26 PDT

