Muy atrás quedaron los problemas de divorcio entre Rosie Rivera y su esposo Abel Flores, pues luego de que él se recuperó del vicio del juego y está ‘estrenando’ imagen, ahora está sorprendiendo a todos con su participación en La Voz US.

La misma Rosie Rivera compartió en su Instagram un video de la audición de su esposo, en la que demuestra tener una gran voz y por eso, tiene ante sus ojos la oportunidad de escoger entre los coaches de La Voz US: Luis Fonsi, Wisin, Alejandra Guzmán o Carlos Vives.

En el video se ve a Abel Flores cantando con su guitarra y sorprendiendo a cada uno de los coaches con su potente voz, quienes terminan volteando sus sillas, lo que indica que lo han elegido para formar parte de sus respectivos equipos.

En la audición lo acompañó su esposa Rosie, quien se ve acompañada del presentador de La Voz US, Jorge Bernal, mientras no puede contener las lágrimas de la emoción.

Las felicitaciones para Rosie y su esposo no se hicieron esperar en su cuenta de Instagram: “Muchas bendiciones a tu esposo, tiene un gran talento en su voz, que debe compartir con el mundo”, “wo, él suena asombroso”, “tu esposo tiene una voz muy hermosa… ¡ojalá y llegue hasta la final!”.

Hasta la expresentadora de Primer Impacto, Myrka Dellanos, comentó en el video compartido por Rosie: “Qué emoción!!!!! Yay! Abel!!!!”.

Pero no faltó quien les recordara su religión: “Mira con todo respeto te digo esto y espero que no te ofendas en ningún comentario que te voy a decir, si tu esposo va para La Voz US a lo menos para tener el don que Dios le ha dado a tu esposo, lo debería tener presente en todo tiempo y cantar música cristina a todo lo que da y representar el nombre de Cristo Jesús por lo alto, no crees!!!”.

