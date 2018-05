ABC canceló su exitoso relanzamiento de “Roseanne” luego que su estrella, Roseanne Barr, tuiteara un comentario racista sobre la antigua asesora de Barack Obama, Valerie Jarrett.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así. En el 2015 el presentador venezolano Rodner Figueroa fue despedido al decir que la exprimera dama de EE.UU. Michelle Obama “parecía un simio”.

“Ojo, ustedes saben que Michelle Obama parece del elenco de ‘El planeta de los simios’”, dijo Rodner Figueroa, por lo que al día siguiente la cadena Univisión anunció en ‘El Gordo y La Flaca, que la empresa había decidido despedirlo.

Tres años después ocurrió algo similar y el presidente de ABC Entertainment, Channing Dungey, dijo que el comentario de Roseanne “es aborrecible, repugnante e inconsistente con nuestros valores, y hemos decidido cancelar el programa”.

"Roseanne" canceled after Roseanne Barr's "abhorrent" tweet calling a former presidential adviser to Pres. Obama a product of an Islamic group and a character from “Planet of the Apes.” https://t.co/1jOxVPXkBM pic.twitter.com/kugoPOTdAH

