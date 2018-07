La actriz Victoria Ruffo reveló que no es fan de las películas de su ex y padre de su primer hijo, Eugenio Derbez.

Pues al cuestionarle si había visto alguna de las exitosas cintas del talentoso comediante, sorprendió con su respuesta: “La chistosa soy yo, Eugenio no es chistoso”.

Ruffo comentó: “No, para nada, no se me antojan, gracias a Dios, ni en la que participa mi hijo, me da gusto que lo apoye y que también esté con él por fin, pero no, no se me ha antojado”.

Al preguntarle de la relación de Derbez con José Eduardo, la actriz aseguró que ya le perdonó muchas pensiones pendientes.

Pero sobre las posibles diferencias que pueda haber con respecto a sus medios hermanos, explicó: “Yo no comparo ni a mis hijos ni yo con él, y José Eduardo es José Eduardo, Eugenio sabrá cómo trata a cada uno de sus hijos y el cielo sabrá también qué es bueno y qué es malo o cómo ha sido con sus hijos, yo no soy quién (para juzgarlo)”.

Además dijo que espera que Eugenio apoye a su hijo José Eduardo Derbez: “sería fantástico que apoyara a su hijo, eso me daría muchísimo gusto, si José Eduardo tiene que irse para allá, a estudiar o abrirse camino allá, si su papá lo apoya y le tiende la mano, qué maravilla, yo como mamá le aplaudo”.

Victoria Ruffo confiesa si trabajaría o no con Eugenio Derbez

Acto seguido, la actriz dejó abierta la posibilidad de con él, siempre y cuando no se vuelva avaro con ella.

Aseveró: “Depende de cuánto me pague, eso sí, se lleva a la Queen (reina), porque ya tiene presupuesto eh, codencias no”.

Sobre la relación que existe entre ella y Eugenio, explicó: “No (hay), ni para bien ni para mal, o sea no, no hay forma, en serio, Eugenio piensa en negro y yo en blanco, o viceversa”. No obstante, no dudó en reconocer su gran éxito en Hollywood: “Qué bueno felicitaciones, es un hombre que ha logrado lo que ha querido, lo que soñó siempre lo está obteniendo, está cosechando todo lo que ha sembrado”, dijo a Imagen TV.

Victoria Ruffo no descarta la idea de que un día puedan realizar algún proyecto con Eugenio Derbez.

¿Venganza de Victoria Ruffo?

Los comentarios de Victoria se dan a poco más de dos meses de que Eugenio Derbez, ‘cortara’ de una foto a la madre de su hijo.

Y es que en esa ocasión, el actor felicitó a su hijo José Eduardo por su cumpleaños, y acompañó el saludo con una fotografía que generó muchas críticas, pues se trataba de una imagen que ha sido recortada.

Muchos notaron que en la foto original aparece Eugenio, José Eduardo de pequeño, y Victoria Ruffo, ex pareja del actor y madre de José Eduardo.

Por esa razón le llovieron ataques a Eugenio y criticaron el que Victoria Ruffo haya quedado excluida de la foto, mientras que otros consideraron prudente lo que hizo Derbez, pues ya no son pareja.

