El talentoso Bradley Cooper, se pone el traje de director de cine con la película ‘A Star Is Born’. Cooper protagoniza el filme junto a Lady Gaga. Y, hablando de estrellas, Barbra Streisand le ha dado un visto bueno inicial a la cinta, que también cuenta con la actuación de Lady Gaga, informa AP.

Vale recordar que Streisand protagonizó con Kris Kristofferson, según reporta AP, el drama romántico entre una cantante emergente y un artista en declive, el año 1976.

Bradley se pone del otro lado de las cámaras con una trayectoria exitosa como actor. Ha sido nominado cuatro veces al premio Oscar y ha recibido numerosos otros premios como los BAFTA Awards, según informa IMDb.

