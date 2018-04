‘A Quiet Place’: la cinta que retó a John Krasinski a ser padre y esposo

‘A Quiet Place’ o ‘Un lugar tranquilo’, dirigida y protagonizada por el estadounidense John Krasinski y su esposa Emily Blunt dijo en una entrevista a Efe que la película trasciende el género del terror y que en el fondo es “una gran historia de amor entre padres e hijos” y el “poder de las mujeres”.

“Para mí es mi metáfora favorita en el cine sobre lo que es ser padre”, señaló durante una entrevista en Miami.

“En esta cinta veo mis miedos, mis esperanzas y sueños sobre ser papá y el hecho de que la familia es tan importante es lo que la hace realmente aterradora”, agregó.

“A Quiet Place” es la tercera película que dirige Krasinski, quien inicialmente se dio a conocer por su personaje de Jim Halpert, en la versión estadounidense de la comedia de televisión “The Office”, que se expandió por nueve temporadas entre 2005 y 2013.

La historia se centra alrededor de una pareja con hijos pequeños que debe sobrevivir en un mundo atacado por monstruos sensibles al sonido. La diferencia entre la vida y la muerte está en la capacidad de mantener el silencio.

