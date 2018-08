“Me fui en avión y casi regreso en camilla”. Así es como Lili Estefan describe la dura experiencia de dejar a su hijo en Los Ángeles, donde iniciará su educación universitaria.

Y es que la presentadora de El Gordo y la Flaca, relató al borde las lágrimas lo difícil que fue separarse de su primogénito Lorenzo.

“Uno sueña toda la vida con dejar a su hijo en la universidad, uno habla de ese día como que es lo más lejos que uno tiene cuando ellos nacen, el tiempo pasa tan rápido que Raúl (de Molina), el haberme ido de Miami el martes, dejar a Lorencito ayer en Los Ángeles y regresar y todo pasa tan rápido señores, que uno no quiere hablar todavía”, contó la famosa ‘Flaca’ a su compañero de programa.

“No puedo”, dijo la cubana con la voz entrecortada para agregar que simplemente “es difícil”, mientras en la pantalla aparecían imágenes del joven instalándose en su habitación y del último abrazo que le dio a su mamá.

“Yo creo que eso es lo más difícil, desprenderse, dejarlo volar, hacer sus propias cosas, la preocupación de madre”, agregó una conmovida Lili.

Además, reveló lo que le dijo cuando finalmente lo dejó: “Mi amor te corté las uñas de los pies, comenzó a gritarme nooo…. te dejé cuties para limpiarte los oídos, noooo, ¿te puedes ir ya? Me decía… (y yo) no, no me puedo ir… uno piensa en todo lo que necesitan, en las tarjetas del seguro, tienes dinero, todo, todo te pasa por la cabeza”.

Y a la pregunta de si después de dejarlo en la universidad, ya le había llamado por teléfono, Lili Estefan respondió categóricamente: “Ya le llamé y me contestó ‘¿te puedo llamar de vuelta?’”.

También dijo que Lorencito estará muy cerca de la hija de Hanah, la hija del presentador de Despierta América Alan Tacher: “Les ha tocado mismo grado, misma escuela, todo juntos, son muy buenos amigos desde aquí de la ciudad de Miami”.

Por último, la ‘Flaca’ confesó que lleva tres días que no ha dormido desde que dejó a su hijo en la universidad, “demasiadas emociones, pero bueno, aquí estamos, pude regresar y no estoy en el hospital”.

MIRA EL VIDEO DE LILI ESTEFAN AQUÍ