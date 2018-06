¡A disfrutar temporada de películas gratis al aire libre en Georgia!

La temporada de películas gratis al aire libre en parques y plazas públicas de Georgia está en pleno apogeo.

Hay opciones para todos los gustos, así que prepárese para visitar una de estas atracciones con un picnic, sillas plegables y mantas para sentarse en el césped.

Las cintas se proyectan alrededor de las 8 p.m.

1. Movies on the Town:

21 de junio – E.T.

28 de junio – Clueless

12 de julio – Back to the Future

19 de julio – Grease

26 de julio – Coco

Dónde: Town Brookhaven, 4330 Peachtree Rd., Atlanta.

Info: www.facebook.com/townbrookhaven

2. Northside Hospital’s Georgia Movies in the Park:

16 de junio, 8:50 p.m. – Jumanji: Welcome to the Jungle

21 de julio, 8:50 p.m. – Star Wars – The Last Jedi

18 de agosto, 8:30 p.m. – Sherlock Gnomes

Dónde: Northside Hospital-Cherokee Amphitheater, 101 Arnold Mill Rd. Woodstock.

23 de junio, 8:50 p.m. – Peter Rabbit

28 de julio, 8:45 p.m. – Ferdinand

Dónde: Browns Park, 251 E Marietta St., Canton.

26 de junio, 8:45 p.m. – The Greatest Showman

10 de julio, 8:45 p.m. – Paddington

24 de julio, 8:35 p.m. – Ferdinand

Dónde: The Chill Hill at Vickery Village, 5860 S. Vickery St., Cumming.

Info: www.georgiamoviesinthepark.com

3. ‘B’ at the Movies:

16 de junio, 7:30 p.m. – Jumanji: Welcome to the Jungle (Taylor Farm Park, 1380 Pine Valley Rd, Powder Springs)

23 de junio, 7:30 p.m. – The Greatest Showman (Rhodes Jordan Park, 100 E. Crogan St, Lawrenceville)

21 de julio – Star Wars: The Last Jedi (Suwanee Town Center Park, 330 Town Center Ave, Suwanee)

28 de julio – Star Wars: The Last Jedi (Pernoshal Park, 4575 North Shallowford Rd, Dunwoody)

4 de agosto – Coco (Veterans Park, 240 Constitution Blvd., Dallas)

11 de agosto – The Greatest Showman (Riverside Park, 575 Riverside Rd, Roswell)

Info: www.b985.com/batthemovies

4. Duluth Flicks on the Bricks:

6 de julio – Peter Rabbit

3 de agosto – Coco

7 de septiembre – Black Panther

Dónde: Duluth Town Green, 3142 Hill St., Duluth

Info: www.duluthga.net

5. Mall of Georgia Movies Under the Stars:

Décima temporada de películas (8 p.m.) y conciertos musicales (6:30 p.m.)

16 de junio – Justice League; la banda es Dean Taylor and the Better Days.

23 de junio – Wonder; la banda es The Woody’s.

4 de julio – Jumanji: Welcome to the Jungle; la banda es Mike Veal Band.

14 de julio – Star Wars: The Last Jedi; la banda es The Pak.

21 de julio – Coco; la banda aún no ha sido anunciada.

29 de julio – Cars 3; la banda es Hamrick and Haynes.

Dónde: The Village Amphitheatre, 3333 Buford Dr., Buford.

Info: goo.gl/PJ3MMF

6. Braselton Movie Under the Stars on the Green:

16 de junio – Peter Rabbit

14 de julio – Star Wars: The Last Jedi

18 de agosto – Sherlock Gnomes

15 de septiembre – A Wrinkle in Time

Dónde: 126 Harrison St., Braselton.

Info: goo.gl/6YZrzb

7. Doraville Movies Under the Stars:

29 de junio – Despicable Me 3

27 de julio – Paddington 2

31 de agosto – Black Panther

Dónde: Honeysuckle Park, 3037 Pleasant Valley Dr., Doraville.

Info: www.doravillega.us

8. Candler Park Flick-Nic:

14 de agosto – Jumanji: Welcome to the Jungle

18 de agosto – Black Panther

8 de septiembre – Coco

Dónde: 585 Candler Park Dr., Atlanta

Info: www.friendsofcandlerpark.org

9. KISS at the Movies: Kiss 104.1:

23 de junio – Justice League (Ronald Bridges Park 5285 Lakeside Dr., Union City)

14 de julio – Coco (Stockbridge City Hall, 4640 N. Henry Blvd., Stockbridge)

18 de agosto – Spider-Man: Homecoming (Lithonia Park 2501 Park Dr., Lithonia)

Info: events.kiss104fm.com

10. Lawrenceville Movies on the Lawn:

13 de julio – Twister

Dónde: Lawrenceville Lawn, 147 Luckie St., Lawrenceville.

Info: events.exploregwinnett.org

11. Nestflix de The Wren’s Nest:

30 de junio – Hidden Figures

28 de julio – Coco

25 de agosto – Black Panther

29 de septiembre – Boo! A Madea Halloween

Dónde: 1050 Ralph David Abernathy Blvd., Atlanta.

Info: www.wrensnet.org