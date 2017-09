A días de su divorcio, grupero muestra a su nueva conquista (FOTOSY VIDEOS)

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, celebró por partida doble.

No sólo festejó su cumpleaños número 30, el cantante también aprovechó para presumir a su nueva conquista, la modelo guatemalteca Kimberly Flores, apenas unos días después de anunciar su separación de la actriz Alma Cero, quien fuera protagonista de la serie María de Todos los Ángeles.

Después de todos los rumores que la señalaban como la causante del rompimiento, la curvilínea centroamericana presumió a través de redes una imagen en la aparece muy cariñosa junto a Luna.

“Tenía que venir de una u otra forma a felicitarlo !!! Felicidades, no siempre se cumplen 30”, escribió la morenaza en su cuenta de Instagram.

Fue entonces que el músico decidió compartir la fotografía en su cuenta de Facebook, donde recibió felicitaciones por sus buenos gustos y también varias críticas por la rapidez con la que supuestamente consiguió nueva pareja.

“Que mal Edwin de perdido respeta un poquito a la mujer que estuvo a tu lado y te dio mucho amor, eso habla muy mal de tu persona y de tus valores, pero bueno aquí alma no perdió aquí tú saliste perdiendo más xq perdiste a una excelente mujer”, “qué triste.. qué decepción Alma no se merecía eso.. y pensar que muchas de nosotras te teníamos en otro concepto pero al final de cuentas resultaste un p… de primera. Pero qué podíamos esperar si ya lo habías hecho una vez con tu exesposa”, “Qué descaro de verdad sólo por el hecho de ser mujer me siento ofendida… que pena de verdad pero nadie construye su felicidad por encima del sufrimiento de alguien más”, le escribieron los usuarios.

Y unos más amenazaron con dejarlo de seguir: “Está Foto habla de lo que es realmente Edwin y pues apartir de ahora lo dejo se seguir, porque no sólo son las canciones si no lo que es en su ser, y veo que este también es del montón, así que Next con este, a una Mujer se le respeta”, “Adiós te dejo se seguir suerte y espero que nunca te hagan lo que tu hiciste. A una gran mujer!! Porque duele”, “La verdad yo te admiraba, era tu fan me encantaba tu musica pero me molesta la clase de persona en que te has convertido, no respetaste a tu mujer y no respetas a tu publico en fin el karma existe y es bien canija”.

De acuerdo con medios internacionales, Kimberly Flores es una modelo y bailarina con cuerpo de tentación y abdomen de lavadero, que también es madre un niño llamado Damián.

Desde hace dos semanas se había especulado que la guatemalteca había sido la tercera en discordia entre la conductora y el cantante.

La modelo guatemalteca Kimberly Flores ha recibido cientos de comentarios negativos.

Alma Cero aún no ha dado ninguna declaración al respecto.

Edwin Luna también lanzó la canción Como la luna y el sol donde hizo un dueto con su expareja Alma Cero.