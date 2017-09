A días de la muerte de su papá, Alan Tacher da noticia que nadie esperaba (VIDEO Y FOTOS)

Tras dos semanas de vivir la muerte de su padre, Alan Tacher compartió una noticia que le ha regresado la sonrisa.

Y es que en Despierta América anunció que su esposa está esperando un bebé.

La pareja anunció la feliz noticia la mañana de este martes a través del programa de Univisión.

Después el conductor publicó el ultrasonido del bebé en su cuenta de Instagram: “Dicen que no hay quinto malo!! Les compartimos mi @cristybernal y yo que vamos a ser papás!!! Gracias por todas las muestras de cariño y amor. Son fenomenales!!! en una época de turbulencia emocional, en una época de noticias desagradables, de momentos muy difíciles… no hay nada mejor que esta noticia que me llena el corazón y el alma #graciasvida @hannahtacher @nicoletacherr@alextacherlois @michelletacherbernal qué creen? Baby’s coming to town. ¿Niño o niña? ¿Qué será?.. chief, papi… lo vas a conocer desde el cielo”, escribió.

Precisamente hace unos días en breve charla con Ana María Alvarado para “Todo para la Mujer”, el conductor de televisión reconoció que le gustaría buscar su quinto hijo, con el cual estaría cerrando la fábrica.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, Tacher se convirtió en padre por cuarta vez de una hermosa niña, a quien nombró Michelle. Con ello, volvió a cambiar pañales después de ya tener tres hijos adolescentes de un matrimonio previo: Hanna, Nicole, y Alex.

Por su parte la pareja contó en medio de lágrimas que el papá de Alan Tacher, sí llegó a enterarse que sería abuelo antes de morir: “Le alcanzamos a decir, incluso hasta el dijimos que me tocara el estómago y hasta le decíamos: ‘¿qué cree qué va a ser y él decía va a ser niño’, nosotros hicimos todo lo posible para que sea niño suegro”, dijo la esposa del conductor.

Por su parte Alan explicó que quería que su padre conociera a su bebé, pero al final no pudo cumplirse su sueño: “le decíamos sigue peleando por tu vida, teníamos muchas ilusiones, alcanzó abrazar a Cristy, quien quería a mi padre como nadie, lo extrañamos mucho”, dijo Alan al borde del llanto.

