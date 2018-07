Le llueve sobre mojado, el 2018 no ha sido uno de los mejores años para la empresaria Mayeli Alonso, ya que a días de haber firmado su divorcio con Lupillo Rivera otra mala noticia toca a su puerta.

Mayeli utilizó su cuenta de Instagram para revelar que la casa que estaba remodelando para comenzar una nueva vida junto a sus hijos sufrió un percance.

Resulta que la propiedad de Mayeli tuvo una inundación el pasado fin de semana, lo que provocó un estado de “shock” en ella.

Mediante sus historias de Instagram reveló: ” En la cocina parecía que estaba lloviendo, o sea, se reventaron las pipas del piso de arriba y toda la cocina estaba inundada, toda la sala estaba inundada. Era un desastre. Era algo tan triste que en ese momento no sabía qué hacer. Es la primera vez en mi vida que no sabía qué hacer. Estaba en shock”.

Nuevo revés para la empresaria Mayeli Alonso

Visiblemente afectada afectada agregó: “Sentía que mi casa se iba a caer. Sentí que mi trabajo se estaba cayendo, que mi casa, que lo que yo traté de tener siempre se me estaba cayendo”.

De igual maneara dio a conocer que a causa de la inundación muchas cosas de la casa, como el piso de madera quedaron completamente inservibles.

Puntualizó: “El piso se estaba levantando. Los gabinetes de mi cocina se despegaron, se les levantó la pintura, el techo pues quedó inservible, muchas cosas ya no sirven”.

A pesar de que la inundación generó cuantiosas perdidas, dejó una valiosa lección en Mayeli Alonso.

Concluyó: “Me di cuenta de que hay mucha gente que me quiere, que está conmigo, que me apoyan más que nada y que no me juzgan y que tengo pura gente ching… a mi alrededor, tengo un equipo de trabajo bien chin…., tengo mis amigas y mis amigos que son lo máximo, tengo gente que me quiere, tengo a mis hijos sanos. ¿Qué mas da que se caiga la p… casa? Sí, es triste, pero está bien, no pasa nada”.

