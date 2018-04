5 revelaciones de Diego Boneta sobre su interpretación de Luis Miguel

El actor y cantante mexicano Diego Boneta, quien como se anunció hace unas semanas se pondrá en la piel del Sol de México en ‘Luis Miguel: La Serie’, hizo 5 revelaciones sobre su interpretación que llegará a las pantallas el próximo 22 de abril por Netflix y Telemundo.

1. “Es el papel más importante de mi carrera”

El actor afirmó que le cuesta mucho desprenderse de su personaje debido a lo que significará en su carrera artística el haber asumido el reto de interpretar a uno de los artistas mexicanos más famosos de todos los tiempos. Por esta razón, su preparación ha sido rigurosa.

“Prepararme me llevó un año en el que vi videos, programas, leí libros, entrevistas, fue un trabajo titánico que espero les guste”, declaró Boneta en una entrevista que tuvo lugar en un hotel de Hollywood.

2. En un momento, se olvidó de su identidad propia como Diego Boneta

Diego Boneta aseguró que después de terminar de grabar los 13 episodios, de una hora cada uno, no reconocía la imagen que le devolvía el espejo.

“Cuando me vi al espejo me pasó algo muy curioso porque ya no sabía a quién estaba viendo (…) Le compartí a Óscar Jaenada —actor español que interpreta a su padre en la serie (Luis Rey)— y le dije que me sentía muy extraño porque uno como actor dice que se convierte en personaje pero en mi caso había ido más allá (…) el pelo y las horas y horas de bronceados (…) juro que no sabía a quien estaba viendo”, comentó.

3. No descarta la posibilidad de que la serie se amplíe

Cuando le preguntaron si habrían más capítulos, además de los 13 conocidos, el artista señaló que es posible, aunque depende del público.

“Por supuesto que hay muchas cosas más que contar de uno de los mejores cantantes de Latinoamérica. Hay muchísima información, así que habrá que ver cómo reacciona el público y no se descarta que pudiera ampliarse pero no es decisión de nosotros”, expresó.

Lee también ¿Regresa One Direction? Entérate por qué crece este rumor

4. Tuvo que aprender a cantar como su personaje

Aunque Diego Boneta ya ha cantado antes, como cuando lo hizo para la película ‘La era del rock’, y de hecho ha grabado varios álbumes de estudio, aseguró que para este papel tuvo que aprender a cantar como el Sol de México y dar sus tonos, además de aprenderse expresiones histriónicas.

“Desde niño crecí con la música de Luis Miguel porque mis padres gustaban mucho de ella (…), cuando entré a ‘Objetivo Fama’ recuerdo que una de las canciones que interpreté a los 12 años fue ‘La chica del bikini azul’. (…) Contar con un año de preparación fue todo un privilegio cuando normalmente me preparo de tres a cuatro meses para un personaje”, afirmó.

5. Le gustaría contar con el visto bueno del propio Luis Miguel

En una presentación a la prensa a la que acudieron varios de los actores de la serie, Boneta expresó su deseo de que el cantante quede satisfecho con su interpretación. “Me encantó llenar los zapatos de Luis Miguel. Me gustaría saber que a él le gustó la serie porque toda la producción ha sido cuidada al máximo.

Y agregó: “Todos los que participamos tenemos un gran respeto por el cantante, por todo lo que ha logrado a través de décadas sobre los escenarios”.

Lee también ¿Zuleyka le envía indirecta a Ana María Canseco? (FOTO)