La industria de la televisión se vistió de luto en horas de la mañana del viernes 08 de junio al darse a conocer la sorpresiva muerte del fallecimiento del reconocido y talentoso Anthony Bourdain a sus 61 años de edad.

Bourdain fue un reconocido chef y presentador de televisión, actualmente tenía un programa en la cadena televisiva CNN con el que acercaba a la audiencia a las cocinas de diversas latitudes del mundo.

De acuerdo con reportes, su muerte se trata de un suicidio y su cuerpo sin vida fue hallado por su colega Eric Ripert en un exclusivo hotel de Francia ya que estaban por grabar un programa especial.

Te presentamos 5 frases de Anthony que permanecerán vigentes en el tiempo:

1.”A medida que avanzas en esta vida y en este mundo, cambias ligeramente las cosas, dejas marcas, por pequeñas que sean. Y a cambio, la vida y los viajes te dejan marcas a ti. La mayoría de las veces, esas marcas, en tu cuerpo o en tu corazón, son hermosas. Sin embargo, a menudo, duelen”.

2.“Tengo unos pocos principios sobre el mundo de los negocios. El primero de ellos es que la calidad de vida es muy importante para mí. Todas las personas con las que trabajo me agradan, absolutamente todas. Siempre me digo a mí mismo: hay mucho dinero en juego, pero si el teléfono suena a las diez de la noche, y no me apetece lo que me ofrecen, no pienso hacerlo”.

3.”Asume lo peor de todo el mundo. Pero no dejes que su mirada envenenada afecte a tu trabajo. Que te resbale. Ignóralo. Sorpréndete con lo que veas, sospecha y disfruta”.

4.”Si tuviese que defender cualquier cosa, sería el movimiento. Hasta donde puedas, tanto como puedas. Al otro lado del océano, o simplemente al otro lado del río. Ponerte en la piel de otra persona o al menos comer su comida. Es una ventaja para todos”.

5.”Sin experimentación, la voluntad de hacer preguntas y probar cosas nuevas, seguramente nos volveremos estáticos, repetitivos y moribundos”.