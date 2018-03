La presentadora de televisión puertorriqueña María Celeste Arrarás del programa de televisión de ‘Al Rojo Vivo‘ de Telemundo se ha ganado el respeto de la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos por su profesionalismo y objetividad a la hora de informar diversas noticias de interés para la sociedad.

Es por ello que te presentamos 5 cosas que quizás no sabías de la exitosa periodista y además te invitamos a que veas la entrevista que nos dio, (ver arriba):

1.Tiene talento para el deporte

La natación es una de las grandes pasiones de María Celeste Arrarás desde temprana edad, un deporte que le permitió ganarse varias medallas en su niñez por su desempeño y hasta llegó a ser apodada como “María, la meteorito”.

2.Un logro histórico

Maria Celeste Arrarás hizo historia en el año 2005 al convertirse en la primera periodista latina en lograr alzarse con un premio Emmy por sus logros profesionales.

La personalidad de Al Rojo Vivo, ha sido destacada en importantes publicaciones como The New York Times, The Miami Herald, The Chicago Tribute y The Washington Post.

3.Estuvo casada en dos ocasiones

La talentosa comunicadora estuvo casada dos veces y es madre de tres jóvenes: Julián, Lara Giuliana y en el año 2000, decidió adoptar a Adrián que se convirtió en su tercer hijo.

4.Es una amante de los viajes

Aunque no es para nada amante de los aviones, María Celeste es una mujer que en sus tiempos libres decide viajar a los lugares más remotos del mundo como Dubai, África o Grecia.

5.Cuenta con una fortuna de millones de dólares

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la puertorriqueña ostenta de una fortuna que supera los ocho millones de dólares. Es una sorprendente suma de dinero que ha logrado reunir desde sus inicios en la televisión en la década de los ochenta en su natal Puerto Rico y posteriormente, en la filial de Telemundo en la ciudad de Nueva York.

