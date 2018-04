Desde los Premios PLATINO queremos agradecer a estos cuatro maravillosos artistas por acompañarnos en el anuncio de los nominados. Y queremos aprovechar para extender el agradecimiento a todos los artistas iberoamericanos que año tras año nos acompañan en este hermoso sueño de darle al cine y a la tv iberoamericanos el lugar que se merece. Gracias a nuestros seguidores en redes por estar y compartir, a los periodistas y fotógrafos por su labor y su paciencia, y a todos los que desde su lugar trabajan para hacer de la V Edición una realidad. GRACIAS! . #PremiosPLATINO2018

