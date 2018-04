El rapero Kanye West es una de las celebridades más polémicas de la industria del entretenimiento y una vez más ha dado fe de eso con un nuevo escándalo en relación al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Fue a través de unas publicaciones en Twitter que West reafirmó su apoyo a Trump y hasta lo tildó de ser su “hermano”, algo que tomó por sorpresa a la mayoría de sus fanáticos.

Te presentamos 5 cosas que debes saber del nuevo escándalo del esposo de Kim Kardashian:

Las palabras del artista estadounidense al presidente de los Estados Unidos tomaron por sorpresa a sus fanáticos por lo comprometedoras de las mismas: “No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la multitud no puede hacer que no lo ame. Somos ambos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que el mundo hace. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos el derecho al pensamiento independiente.”

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.

