13 Reasons Why vuelve este mes de mayo, anuncia Netflix

La controversial serie 13 Reasons Why vuelve con una segunda temporada, según anunció Netflix. Los fans esperaban esta noticia con ansias, ya que el estreno de la primera temporada fue hace más de un año.

La serie completa estará disponible en la plataforma de streaming a mediados de este mes. ¿Cuándo exactamente? El 18 de mayo.

El video promocional de 13 Reason Why gira alrededor de fotografías, de momentos detenidos en el tiempo. Después de usar cassetes de cinta como uno de los temas centrales de la trama en la primera temporada, al parecer la segunda temporada girará en torno a fotografías Polaroid.

Esto se usa con gran efecto en el video promocional de la serie, con los personajes tratando de seguir adelante con sus vidas, pero las fotografías revelan su lado más oscuro, según informa firstpost.com

Aquí no hay lugar para el spoiler. Un primer adelanto de 13 Reasons Why que, por otra parte, no deja mucho espacio para la duda es que las cosas seguirán estando muy feas para los chicos y chicas del instituto Liberty High, un hecho que queda marcado por la frase “Las cintas solo eran el principio”, informa hipertextual.com

Sin embargo el adelanto de 13 Reasons Why deja un panorama bastante abierto acerca de qué podrá suceder en estos nuevos capítulos, dice hipertextual.com. La primera temporada estaba basada en la novela del mismo nombre del escritor estadounidense Jay Asher.

The truth is developing. pic.twitter.com/rwCobzhbC0 — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) April 30, 2018

En esta nueva temporada se verán caras nuevas y al parecer los padres de Hannah tendrán un rol clave. Y los fans esperan saber que pasó con Alex, que cerraba la temporada 1 en estado crítico, luego de pegarse un tiro en la cabeza, informa hipertextual.com.

Solo queda preparar las palomitas de maíz y el 18 de mayo ver todos los capítulos de 13 Reasons Why todos juntos o de a uno por vez. Esta decisión queda en manos de los fans.