La segunda temporada del ya famoso drama de Netflix está aquí, y en un video el elenco, que incluye a Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe, Ross Butler, Justin Prentice, Brandon Flynn y Miles Heizer, te llevará a conocer hasta los camerinos y escenarios de la serie.

“Realmente disfrutamos trabajando en la segunda temporada y queríamos traerlos detrás de escena con nosotros”, dijo Minnette en el clip publicado en Youtube.

El video tour incluye una parada en los departamentos vestuario y pantalla verde. Si alguna vez quisiste ver a Bryce Walker en una burbuja bajo el agua, este video es para ti.

Todo lo que sabemos de la segunda temporada de 13 Reasons Why ¡Mira!

El elenco también lleva a los espectadores dentro de la sala verde y fuera de las grabaciones de sonido con “¡Dios mío, gente al azar!” Flynn diciendo.

Las escenas que Butler muestra, incluyen algunos bosques falsss y lo que parece el auto de Tony (Christian Navarro).

¿No solo quieres ver el set, también quieres los spoilers de la segunda temporada? Boe está ahí para eso.

The truth doesn't always make things right. Season 2 of #13ReasonsWhy is now streaming. pic.twitter.com/OTDMrzwzIt

— 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) May 18, 2018