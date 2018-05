‘13 Reasons Why’: Regresa la serie de Netflix que busca mostrar la realidad que viven los adolescentes de manera “honesta”, informa El País.

A continuación 5 incógnitas que dejó la primera temporada:

Clay Jensen fue quien guió a los espectadores por las cintas y los acontecimientos que caracterizaron la primera temporada. La última imagen con la que nos quedamos es de un viaje con tres amigos en un auto en dirección desconocida y un Clay en busca de nuevos aires y deseo de sanar heridas.

Una de las grandes dudas es cómo sobrellevarán los padres de Hanna, Andrew y Olivia Baker, el suicidio de la joven. En el último episodio, Tony, el amigo de Clay, decide entregarles el material que dejó grabado Hannah y sus padres quedan escuchando los archivos de audio y quedamos con la duda de cómo reaccionarán.

Walker Bryce es uno de los personajes más populares del centro por sus habilidades deportivas y por ser el líder de su grupo de amigos. Pero las acusaciones en su contra, sin embargo, lo tachan de violador reincidente que nunca ha rendido cuentas, según las denuncias de Hannah.

