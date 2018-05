El galardonado grupo británico Arctic Monkeys diohace pocos días la noticia esperada por cinco años y sacaroon hoy su sexto álbum “Tranquility Base Hotel & Casino”.

La referencia a Trump

De acuerdo con el sitio web ismorbo la referencia al presidente Donald Trump se registra en la frase: “El líder del mundo libre te recuerda a un luchador con bañadores dorados apretados”.

Sus anteriores producciones son Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006), Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013).

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran que Lupillo Rivera le está pidiendo pensión a Mayeli (FOTO)

El álbum debut de este rupo es el más vendido por una banda en la historia de los charts británicos, y en 2013, Rolling Stone lo clasificó como el trigésimo álbum debut más relevante de todos los tiempos, de acuerdo con la BBC.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos de inmigración dejan una decena de arrestados en horas

Por fin los fanáticos de esta galardonada agrupación podrán escuchar oficialmente la sexta producción discográfica de Alex Turner y compañía, muy influenciada por las décadas de los 50, 60 y 70, así como por el estilo lounge, el jazz y el blues, que seguramente sorprenderá a más de uno de sus fans.

Escucha el álbum que dará mucho que hablar: Tranquility Base Hotel & Casino