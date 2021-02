Dichos cargos criminales son el resultado del escándalo que involucró a Nassar, un exmédico de la Universidad Estatal de Michigan que ahora está ‘tras la rejas’. John Geddert fue acusado de ‘transformar’ su gimnasio en una “empresa criminal” al obligar a las niñas a entrenar con él, además de abusar de ellas verbal y físicamente, señala The Associated Press.

La noticia se produjo unas horas después de que Nessel anunció que John Geddert fue acusado de los múltiples delitos, entre los cuales se “incluyen agresión sexual, trata de personas y gestión de una empresa criminal”, según The Associated Press.

El entrenador olímpico John Geddert se suicida tras cargos por agresión sexual, el hombre que tenía ‘vínculos’ con el polémico médico en prisión, Larry Nasar, informa The Associated Press.

Esto en una clara referencia a las gimnastas a las que entrenaba, según documentos judiciales obtenido por The Associated Press. La fiscal general Dana Nessel declaró que el entrenador utilizó “la fuerza, el fraude y la coerción” para obtener beneficios económicos.

De acuerdo con The Associated Press, John Geddert también fue acusado de reclutar menores para trabajos forzados.

Otros cargos en contra del entrenador olímpico

Los cargos contra Geddert incluyeron dos cargos de agresión sexual contra un adolescente en 2012. Nessel reconoció que “el caso podría no encajar en el entendimiento común de la trata de personas”, según The Associated Press.

“Pensamos que afecta principalmente a personas de color o personas sin medios para protegerse… pero, sinceramente, le puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar”, afirmó.

Después, dijo que “las mujeres jóvenes impresionables a veces pueden ser vulnerables y estar abiertas a los delitos de trata, independientemente de su estatura en la comunidad o del bienestar financiero de sus familias”.

¿Poco que ver con el escándalo de Nassar?

Pese a su relación, la fiscal general adjunta Danielle Hagaman-Clark señaló que los cargos tenían “muy poco que ver” con Nassar, indica The Associated Press.

El hombre que se suicidó fue suspendido por USA Gymnastics, durante el escándalo de Larry Nassar. En aquel entonces dijo a las familias en 2018 que se jubilaba.

Archivado como: John Geddert