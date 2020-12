Buena noticia. El nuevo plan de alivio entregará cheques de ayuda por coronavirus a las familias mixtas

Aunque solo la pareja estadounidense podrá reclamar su beneficio y el de sus hijos

También podrán solicitar los $1,200 dólares de la Ley Cares de forma retroactiva

Sí, es una buena noticia. El nuevo plan de alivio entregará cheques de ayuda por coronavirus a las familias mixtas.

Cuando la Ley Cares se aprobó en marzo, las familias mixtas quedaron excluidas de la ayuda federal. Para los ciudadanos estadounidenses terminó resultando una injusticia que no se les ofreciera el beneficio por el hecho de haberse casado con una persona indocumentada.

Por supuesto, hubo toda una serie de demandas y recursos legales para tratar de revertir una decisión que fue catalogada como “discriminatoria”. Abogados, organizaciones, políticos, senadores y congresistas abogaron por entregar recursos a las casi dos millones de personas casadas con inmigrantes indocumentados también.

Nuevo plan de alivio entregará cheque de ayuda a familias mixtas

Los esfuerzos valieron la pena. Esta vez, el presidente Trump ha firmado un nuevo paquete de estímulo económico de $900,000 millones de dólares que incluye un cheque de $600 dólares por adulto y por niño.

La buena noticia es que esta legislación incluye a las familias de estatus migratorio mixto. Aunque no es una victoria completa, porque solo la pareja estadounidense, que debe tener un número de Seguro Social válido, podrá reclamar su beneficio y el de sus hijos. Pero no es todo, porque también podrán solicitar los $1,200 dólares de la Ley Cares de forma retroactiva al presentar sus impuestos de 2020.

Serán 1.75 millones de estadounidenses casados con indocumentados lo que podrán recibir ahora el beneficio. También recibirán la ayuda correspondiente a 1.72 millones de hijos que nacieron en el país, indicó en un foro la experta Jackie Vimo, del National Immigration Law Center, reseñó el Diario de NY.

“Me abruma la alegría de saber que mi familia también cuenta y que no me están castigando simplemente por con quién me casé”, dijo al medio Lily Guido, ciudadana y enfermera estadounidense que vive en Santa Rosa, California. “Familias como la mía nunca deberían haber sido excluidas de los paquetes de estímulo y nos alegra saber que esto se está corrigiendo”.

Aunque es un avance con respecto a la Ley Cares, aun hay personas inmigrantes que fueron excluidos de la ayuda nuevamente.

Como el caso de los 3 millones de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres (ambos) son inmigrantes indocumentados. Ni ellos, ni sus padres recibirán la ayuda federal. Ni siquiera si tramitan y pagan sus impuestos con número ITIN.