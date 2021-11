Tras muerte de Enrique Rocha, aparece video de él con Octavio Ocaña

El material lo hicieron otros artistas como parte de una campaña de Televisa

Los internautas se conmocionan ante las imágenes de los actores En menos de 10 días Televisa ha vivido entre el luto, las lágrimas y el dolor por el reciente fallecimiento del actor Enrique Rocha y hace poco más de una semana de Octavio Ocaña, por lo que un video donde aparecen juntos, ha conmovido aún más al público que no acepta aún la versión oficial de que éste último se disparó de manera accidental. De acuerdo al portal de noticias de El Heraldo de México, el material dura poco más de 7 minutos y aunque ambos hacen esporádicas apariciones, fueron suficientes para resaltar la importancia que tuvieron para la empresa, ya que ese video se realizó en el año 2010 para festejar el año Nuevo, que sería 2011. ¿PORQUÉ GRABARON ESTE VIDEO? En el material aparecen estrellas del mundo de la actuación, de la música y hasta del periodismo, tales como el payaso “Brozo”, personaje al que da vida Víctor Trujillo, además de otros artistas muy famosos entre ellos se puede ver a Ignacio López Tarso, Mijares, Lucero, Carmen Salinas, Lolita Ayala, Chabelo, Julio Alemán, Erik del Castillo, entre otros. Televisa siempre se ha destacado por realizar este tipo de materiales para festejar la Navidad y otras celebraciones y en esta ocasión interpretaron el tema de Un año más del grupo Mecano. Los artistas simularon ir a las casas de personas desconocidas y convivir un rato con ellos, causando sorpresa en muchos de ellos al no esperarse esas visitas.

Enrique Rocha Octavio Ocaña: ¿QUÉ HACEN EN EL VIDEO LOS ACTORES? Pero lo que más llamó la atención del público que vio este video de Televisa que resurge precisamente por la reciente muerte de los actores, es que al inicio del mismo aparece Octavio Ocaña, quien es el que abre la canción y después aparece Enrique Rocha, ambos participaron en el proyecto y ha dejado varios corazones rotos por sus repentinas partidas. El video se puede ver en el canal de Youtube denominado TeleBasura y mucha gente dejó comentario de despedida para ambos artistas que ya no están en este mundo. Sin embargo, la muerte que más conmoción causó fue la del joven, ya que fue de manera violenta y en circunstancias que a pocos no convencen del todo, ya que se habla de un supuesto asesinato.

Enrique Rocha Octavio Ocaña: ¿QUÉ SIENTE LA GENTE AL VER EL VIDEO? Los primeros mensajes que dejó la gente en este video de Año Nuevo que resurge tras sus decesos, son los siguientes: “Octavio Ocaña “Benito” QEPD. Siempre te recordaremos, gracias por sacarnos tantas risas”, “recordé que comienza la canción Benito y vine a recordarlo, ayer lo asesinaron, descanse en paz”, “el inicio con “Benito” QEPD”. Otros más comentaron sobre el video de Televisa: “A los que ya no están echaremos de menos, esa estrofa refleja bien los que ya se nos adelantaron, adiós Benito, QEPD”, “de todas las canciones de fin de año está fue la mejor que sacó Televisa en 2012… Ahí va quedar Benito de ‘Vecinos’ para la eternidad descanse en paz”, “si de por si está canción te llega, y ver a Octavio que comienza a cantarla y algunos ya no están, lloras así de sencillo”.

¿QUÉ MUERTE LE DOLIÓ MÁS AL PÚBLICO? Pero el público no se quedó con las ganas de comentar lo triste que resultaba este video: "Y se vuelve a demostrar que en la vida todo puede pasar, cuando pensamos que naturalmente los mayores se irán antes que los niños, hoy nos impacta la noticia de que el más pequeño de este video se nos ha adelantado. DEP 'Benito Rivers'", "justo hoy recuerdo esta canción que gran voz Benito, descansa en paz". "A los que ya no están, echaremos de menos… Descansa en Paz, Octavio Ocaña", "Descansa en paz… Que Dios y la virgencita lleven tu alma a su humilde morada el cielo", "me acordé de esta canción al saber la triste noticia de que murió Octavio Ocaña (Benito) qué triste", "vengo después de saber que falleció este actor que aquí está niño, muy joven, una pena, pero siempre escuché que los buenas personas se van antes, en paz descanses", dijeron más internautas. Para ver el video haz click aquí.

¿PORQUÉ LA ACTUACIÓN DE OCTAVIO OCAÑA FUE LA MÁS CONMOVEDORA? El dolor de la gente se hizo presente aún más con la tierna interpretación de Octavio Ocaña, conocido por su interpretación de 'Benito Rivers' en la serie de 'Vecinos': "Este video navideño es el mejor de Televisa, y hoy me da mas tristeza de ver al pequeño Octavio, quien nos diría que moriría tan joven, mis sinceras condolencias a su familia y amigos, un año muy triste, muchas pérdidas humanas, por virus, por delincuencia, mucho dolor en todos los mexicanos por tantas ausencias". "Esta canción llega al corazón y más cuando el día de hoy el más pequeño de ese video se nos ha adelantado, QEPD Octavio Ocaña", "Adiós Benito. Te recordaremos y extrañaremos Octavio A. P. Ocaña", "aquí canta Benito (Octavio Ocaña) es una pena que alguien tan joven allá muerto", "Descansa en paz Octavio que Dios y la virgen te tengan en un lugar lleno de luz y mejor que éste…brilla como una estrella en el firmamento", comentaron más personas.

Enrique Rocha Octavio Ocaña: ¿PORQUÉ LA GENTE LLORÓ AL VER EL VIDEO? Otras personas se identificaron con el recuerdo de Octavio Ocaña quien participó en el serie de ‘Vecinos’ y así lo expresaron: “El día de hoy en la misa que fue para mi abuelita a 3 meses de su fallecimiento el padre le dedicó unas emotivas palabras a Octavio Ocaña, que doloroso es ver y escuchar esta canción a sólo unas semanas de que acabe el 2021, se te va a extrañar Benito”. “No recordaba que salía Octavio en este video pero al verlo ahí chiquito cantando me puse a llorar”, “descansa en paz Benito, tu luz nunca se apagará”, “descansa en paz Benito te vamos a extrañar mucho”, “tiempos felices que ya no regresarán. Qué nostalgia y tristeza. Algunos se quedan y otros se van, y solo queda la añoranza de lo que un día fue”, fueron otras de las opiniones de la gente.

Enrique Rocha Octavio Ocaña: ¿QUÉ CELEBRACIÓN ESTABA CERCA PARA ‘BENITO RIVERS’? Indudablemente la muerte de Octavio Ocaña dolió más a los nuevos televidentes que no recuerdan del todo a Enrique Rocha: “Me duele mucho, la muerte de ‘Benito’ descansa en paz! Descansa amigo, Dios ya te recibió, estoy seguro”, “No, hay me entristece en Youtube, pero siento mucha tristeza, descanse en paz Octavio Ocaña “Benito Rivers” siempre en nuestros corazones”. “Solo vine aquí para recordar a Benito, que tristeza la noticia de hoy”, “9 días de cumplir 23 años y se va, te voy a extrañar como no tienes una idea… Te amo Benito Rivers… Descansa en paz Octavio Ocaña”, “wow, lo veo y no lo creo, siento que en esa época era la época en la que Televisa estaba estaba el cima, y es triste que algunos ya no están ahora. Aparte ese comercial fue uno de los mejores, para despedir un año”.

Enrique Rocha Octavio Ocaña: ¿PORQUÉ LO RECUERDA LA GENTE? Lo que más cautivó a la gente fue la voz inocente del intérprete de ‘Benito Rivers’ en ‘Vecinos’: “Hoy con tristeza la veo al empezar y ver al pequeño Octavio que nos regaló risas con su gran talento descansa en paz”, “ay que triste verlo así chiquitito y saber que ya no está en este mundo terrenal, somos tan frágiles”, “a los que ya no están los echaremos de menos, “Benito” buen viaje y vuela lejos a los brazos de Dios” “Mi Benito nos dejas tantas alegrías… ahora estás en un mejor lugar aunque pronto y sé que si Dios te llevó es para que le saques muchas sonrisas… QEPD. Octavio Ocaña”, “yo ayer estaba escuchando esta música y hoy me levante con la noticia que Octavio Ocaña (Benito) murió”, “buen viaje Benito. Estás en un lugar donde no hay dolor, ni maldad. Algún día todos no veremos, Dios te bendiga”, escribieron más usuarios.

¿QUIÉN DIO A CONOCER LA TRÁGICA NOTICIA? Apenas anoche se dio a conocer que falleció el primer actor Enrique Rocha, oriundo de Silao, Guanajuato, murió este domingo a los 81 años; el fallecimiento aparentemente lo confirmó uno de sus empleados, Óscar Espejel, fue muy conocido principalmente por sus papeles antagónicos en telenovelas como El Privilegio de Amar y en otros papeles de Televisa. En cuanto sonaba la claqueta, Enrique Rocha se ponía serio para sus escenas, usualmente de villano, pues su imponente voz le permitía encarnar desde patriarcas incuestionables y estrictos (Dos Mujeres, Un Camino) hasta a un agente diabólico que quiso destruir a un ángel de la guarda (Serafín). Pero en cuanto daban el corte, el actor guanajuatense, fallecido ayer a los 81 años de causas naturales, cambiaba.