Tania Ruiz publica foto junto a su actual pareja, Enrique Peña Nieto

La modelo mexicana le envió un mensaje de amor al ex presidente de México

Sin embargo, usuarios notan un aspecto extraño en sus piernas y le tunden en redes sociales

La modelo mexicana Tania Ruiz publicó en las redes sociales un mensaje con una fotografía junto a su pareja, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras celebrarse el día de San Valentín, sin embargo internautas notaron un aspecto extraño en sus piernas y de inmediato le tundieron en críticas.

La postal fue colocada en la sección de historia de la guapa modelo, quien dejó un mensaje dedicado a su pareja, cargado de sentimientos que de manera textual dice: “Solo quiero que sepas que nada me hace sentir mejor que tu mano junto a la mía, en tu mano está mi mano que no te soltará”.

Y Tania Ruiz continúa: “Quien pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo, love you @epn”. En la fotografía se puede ver al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto junto a su novia tomados de la mano, de espaldas y con outfits totalmente en negro, pero la gente notó un detalle en las piernas de la modelo y no se aguantaron las ganas de comentarlo.

La fotografía fue replicada por la cuenta de Instagram de @despiertamerica y hasta la mañana de este lunes 15 de enero superaba las 2 mil 160 reacciones de me gusta y rebasaba los 70 comentarios de los usuarios, algunos de ellos sobre el “flaco” detalles de sus piernas, y es que la imagen deja ver que ya no luce tan atractiva con esa ropa que usa.

Uno de los primeros comentarios en tono sarcástico que recibió Tania Ruiz sobre sus piernas fue el siguiente: “Qué piernotas tiene la tipa”. De inmediato la gente respondió a esa burla y escribieron: “fue lo primero que vi”, “jajaja”.

Pero uno sí no tuvo piedad de la modelo mexicana y de plano se fue a la yugular con el siguiente comentario sobre sus piernas: “Parecen dos hebras de espaguetis las piernas de ella”.

Y otra persona reforzó el comentario anterior sobre la novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto: “Esa tipa tiene dos spaguettis por piernas”.

Alguien más dejó de lado la comparación de las piernas de Tania Ruiz con las pastas y se refirió a ella de la siguiente manera: “Tiene piernitas de pollo”.

Una usuaria se burló de manera sarcástica de las piernas de la novia de Enrique Peña Nieto y escribió: “Qué piernotas tiene la morra jajajaja”.

Y es que la modelo mexicana Tania Ruiz aparece con un vestido y unas malla negra con unas botas del mismo color hasta las rodillas, sin embargo, sí es notable que sus piernas están delgadas, sin embargo la novia del ex presidente Enrique Peña Nieto así es de delgada, solo que ahora el outfit no le benefició y fue blanco de burlas de los usuarios.