¿Y qué ha sido de EPN?

Hace unas semanas, se viralizó un video en las redes sociales en el cual se ve al expresidente salir de un hotel en Italia, junto a su novia Tania Ruiz, pero unas personas le gritan algunas ofensas, por lo que la modelo no tardó en reaccionar y también publicó un mensaje en contestación a los señalamientos contra su novio de que es un “ratero”, como le dijeron. Fue a través de una publicación en sus historias de Instagram que escribió:

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes donde estoy, pero no de donde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”. Tania Ruiz tiene una relación con el expresidente desde hace algunos años, luego de que Peña Nieto se divorciara de la actriz, Angélica Rivera, con quien estuvo casado de 2010 al 2019.