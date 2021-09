Hace apenas unos días, se informó también sobre el sensible fallecimiento del músico Adalberto Álvarez, mejor conocido como El Caballero del Son, de igual manera por complicaciones derivadas del coronavirus. Un golpe más para la cultura en Cuba.

“Partió otro grande!. Pavel Molina Ruiz, nos unimos a tu dolor, hermano. De verdad que no encuentro las palabras que puedan mitigar tu dolor; solo se me ocurre en medio de este silencio que duele te llegue nuestro abrazo bien fuerte. Lo siento mucho mucho mucho!!! Descanse en paz, Enrique Molina. Gracias por estar en la vida de tantos cubanos!”.

“Así te quedas en mi corazón, con tu sonrisa, tus ocurrencias y el gran cariño que nos profesabas a todos los que te adoramos. La tristeza me invade, pero ya estás con tu querida Elsi (su esposa, Elsa Ruiz, quien falleció el año pasado), que tanto extrañabas. Luz eterna para ti, Enri” (Archivado como: Muere el actor Enrique Molina a causa del coronavirus).

De acuerdo con información de People en español, a la fecha no se ha dado a conocer si los seguidores de Enrique Molina tendrán la oportunidad de despedirse de él por última vez en un funeral público o en alguna ceremonia donde se le rinda homenaje.

La pesadilla no termina para la familia de Enrique Molina

Hace apenas unos días, el músico Pavel Molina Ruiz declaró que, al igual que su papá, otros miembros de su familia se contagiaron de coronavirus: “No es solo mi padre, resulta que me ha llegado la noticia que ya todos en mi familia son positivos al Covid”.

“Noticia como para darse un sogazo. Pero de eso, nada. Seguiremos peleando los Molina, Gordillo y Hernández. Solo me queda pedir piedad por mis cubanos. No solo por mi familia, por todos los cubanos. La cosa estaba negra ya, pero de verdad que ya no sé ni por cuál color va”.