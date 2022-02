Además, se les deseó una pronta resignación a sus familiares y seres queridos por esta irreparable pérdida: “Hasta siempre, Enrique. Te hicimos un collage como sabemos que tú hubieras querido”. No pasó mucho tiempo para que compañeros y amigos, así como admiradores, expresaran sus condolencias.

Fue en el sitio web de entretenimiento QueParió! donde se informó sobre la muerte del comediante mexicano: “Con muchísimo pesar compartimos la triste noticia del sensible fallecimiento de nuestro amigo y colaborador, Enrique Laisequilla: abogado, comediante, gran ser humano, muy noble y siempre con un gran sentido del humor”.

¡A punto de cumplirse la maldición! En las primeras horas de ayer, se informó sobre el presunto suicidio del reconocido actor Xavier Marc , y poco tiempo después, se dio a conocer el sensible fallecimiento del comediante mexicano Enrique Laisequilla, por lo que el mundo del espectáculo de México se viste nuevamente de luto.

“Lo lamento profundamente: gran persona y gran alumno. Siempre apoyando a sus compañeros y generoso con su comedia. Un minuto de aplausos hasta el cielo para ti, que la risa te acompañe. Que en paz descanse Enrique Laisequilla”. Una seguidora no dudó en compartirle lo siguiente: “Creo que la mejor forma de recordarlo y honrarlo es con aplausos y teniendo presente que le gustaba ver reír”.

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Enrique Laisequilla, no pasó mucho tiempo para que las redes sociales se llenaran de emotivos mensajes de despedida, como el que le dedicó ‘La Standorela’ al comediante mexicano: “Hoy te fuiste a tu oficina en el cielo…”.

El comediante mexicano Roberto Andrade,mejor conocido como El Tío Rober y quien escribió la película Ok, está bien, no dudó en abrir su corazón tras la muerte de Enrique Laisequilla: “Murió Laisequilla, amiga entrañable y colega talentosísimo. Fue mi adjunto los últimos 3 años en 12 generaciones de alumnos”.

En esa ocasión, el también abogado compartió que tendría una presentación un par de días después en Coyoacán, en México. Las condolencias se hicieron presentes en esta publicación: “Grande seas, me gustaban tus actuaciones”, “Vuela alto, mi rey”, “Descanse en paz, patrón”, “Hasta siempre, gracias por las sonrisas”.

Una trayectoria por demás destacada

Nacido en Guadalajara en 1948, Xavier Marc se formó en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y su debut fue en 1962 en la película de The time and the touch, dirigida por Benito Alazraki. Destacó como Andrés en Los signos del zodiaco, de Sergio Véjar, que dio paso a cintas como Las figuras de arena (1970) de Roberto Gavaldón y El otro crimen (1988), parte de sus 47 créditos registrados en cine y televisión.

Incluso llegó a Hollywood con películas como Two mules for sister Sara (1970), estelarizada por Clint Eastwood, así como La leyenda del Zorro (2005), con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, pero donde la gente quizá más lo recuerda es en telenovelas como Mundo de juguete, La fiera, María Belén, Amarte es mi pecado y Barrera de amor. Su último crédito registrado fue en La mexicana y el güero, emitida hace año y medio (Con información de Agencia Reforma).