El chofer de la familia se acercó lo más que pudo a la reja para evitar que los reporteros molestaran al papá de Alejandra Guzmán con preguntas sobre Frida Sofía. En todo momento, el cantante portó su cubrebocas y no emitió palabra alguna (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Una semana antes, el intérprete, al ver que varios reporteros se dieron cita en su residencia particular para obtener alguna declaración, prácticamente los corrió con evidente molestia. Ahora, las cosas fueron muy diferentes, incluso se le vio también usando un bastón.

A pesar de la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, Enrique Guzmán no hizo declaraciones sobre las acusaciones de su nieta, Frida Sofía, y se subió a su camioneta, donde ya lo esperaba su esposa.

Seguidores de esta cuenta de Instagram no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus opiniones: “Pobre Enrique, su tercera generación salió peor de lo que él dio, la nieta es la tapa de la olla de la maldad, yo no le creo. Hace un año dijo que era el mejor abuelo del mundo”.

“Yo lo conozco desde los 17 años y fue siempre respetuoso”, dijo Angélica María cuando le pidieron su opinión sobre la acusación de abuso que Frida Sofía hizo contra su abuelo Enrique Guzmán. “No podemos opinar porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado, ni de lo que están diciendo, no podemos decir absolutamente nada”.

Los nombres de Enrique Guzmán y Angélica María siempre han estado relacionados, ya que no sólo fueron los ídolos juveniles de los años 60, sino también una gran amistad los ha unido desde entonces, por eso fue inevitable que el escándalo que ahora envuelve al intérprete tocara a la llamada novia de México.

“Qué bueno que han tenido el valor, gracias a Dios (nosotras) no hemos tenido una experiencia así, pero ya era hora, debe ser muy difícil el salir, hablarlo y publicarlo, pero si es la manera de sanar, adelante. “Por un lado, es una maravilla que a la gente que sí le pasó lo esté diciendo, pero también creo que hay muchas chavas que se están aprovechando de eso, entonces ahí es donde le quitan el mérito a la gente que sí tuvo el problema y que sí lo debe de decir, pero ya era hora que no nos quedáramos calladas”, expresó Vale.

“Lo que sí es que a Enrique Guzmán yo lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo sino con mis hijos, pero la verdad no queremos meternos en esos rollos”, subrayó Angélica Vale, pero aplaudieron el hecho de que muchas mujeres, algunas de ellas colegas, hayan sacado a la luz sus historias de abuso y violencia, y que denunciarán a su agresor, comenzando a crear conciencia sobre este tema.

El productor de obras como Jesucristo superestrella y A oscuras me da risa aseguró que siempre respaldará a Enrique Guzmán, no sólo como jefe, también como amigo, y tan confía en él, que ya tienen varios proyectos a realizarse a muy corto plazo, sin temor a que este escándalo pueda perjudicar ni a la obra, ni a lo que realicen a futuro.

“Todos tenemos cola que nos pisen”

“Lo que tengan que arreglar en privado ya es cosa de ellos. Si yo me fijara en la vida privada de todos mis cantantes y actores nadie trabajaría conmigo, todos tenemos cola que nos pisen”. Gou asegura que ha estado en contacto con Enrique Guzmán e incluso sabe que este miércoles asistió por su segunda dosis de la vacuna antiCovid, pero que obviamente está triste por la acusación de Frida Sofía.

“Enrique es un gran amigo mío y de la familia, he producido mucho con él y mi experiencia como amigo y como jefe ha sido increíble, he visto cómo trata a las bailarinas, al elenco, a sus compañeros, cómo me trata a mí como jefe, porque sabe diferenciar al jefe del amigo, es súper cariñoso con su nieta, la hija de Daniela Guzmán, viven juntos”.