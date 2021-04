Miguel Blasco compartió la ocasión en que Alejandra Guzmán fue con él para decirle que su papá le había pedido que hicieran juntos una gira musical, a lo que le respondió que no estaría mal, pero lo que no le parecía a la cantante es que él quería que fuera con sus ‘rucos’, refiriéndose a los músicos y al equipo de producción de Enrique.

Lejos de amedrentarse, el productor musical le respondió a Enrique Guzmán que él pasara a la habitación “sí tenía huev…”. El cantante estaba molesto porque, según él, Blasco le había robado a su hija: “Una persona que no controla los ingresos de los shows, no pueden controlar un peso”.

“Ese tipo de confesiones Alejandra jamás me las hizo”, afirmó Miguel Blasco, quien comentó que para él, Enrique Guzmán es “un bicho” y no es una buena persona: “Es un tipo que no puede ser que dice que te va a partir a ti el hocico, por ejemplo, y a los dos minutos se pone a llorar”.

El productor musical defiende a su ahijada Frida Sofía

“Enrique Guzmán es un sujeto absolutamente capaz de (hacer) cualquier cosa, son cosas muy graves, pero si Frida Sofía lo está diciendo y está asegurando que no solo Enrique sino novios de su madre la violaron, yo lo que creo que en vez de estar echando porquerías de mi ahijada y decir que está mal, hay otros que están mucho peor desde hace muchos años”, respondió el productor a la pregunta de si él creía que Enrique hizo tocamientos indebidos a su nieta.

“Yo lo que no puedo entender es que, en una entrevista que dio Alejandra, decía que llevaba dos meses rehabilitada. A mí, que a los 52 años me digan que lleva dos meses rehabilitada con los vaivenes que todo mundo conoce, me parece como decir que esta chica no está bien”.