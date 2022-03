“Necesito su ayuda para conseguir donadores de sangre O negativo hospital Ángeles del pedregal habitación 607”, pero para su sorpresa, el apoyo que esperaba a través de las redes sociales no ha sido el deseado, pues su tuit únicamente tiene tres respuestas, “Para quien es?”, “Dios los ayude y qué todo esté bien”, “Espero en Dios que todo salga bien”, es todo lo que se lee en su publicación realizada en Twitter. Archivado como: Enrique Guzmán pide ayuda.

“La pareja del cantante #RosalbaWelter tiene un diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), debido a problemas con el cigarro”, es la forma en que finaliza la publicación realizada por Chisme No Like para apoyar a don Enrique Guzmán y pueda reclutar a los donadores necesarios para la mejoría de su esposa.

Por otra parte la cuenta oficial de Chisme No Like a través de la plataforma de Instagram se encargaron de difundir el apoyo que el papá de ‘La Guzmán’ ha estado solicitando en las últimas horas, “#EnriqueGuzmán pide donadores de sangre para su esposa quien atraviesa por difíciles momentos de salud”, se puede leer en el post.

Dentro de esa publicación no cuenta con ningún comentario al respecto, por lo que muchos aseguran que esto es una situación de Karma luego de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto, algunas ya desmentidas, mientras que otras se siguen cuestionando actualmente.

Alejandra Guzmán apoya a su padre ante la desesperante situación que atraviesa

Don Enrique y Chisme No Like no fueron los únicos en difundir la noticia, pues de acuerdo con El Universal en medio de la polémica de la familia Guzmán por las denuncias de Frida Sofía, nieta del artista, en las cuales se señala que él presuntamente la tocó inapropiadamente, la esposa del cantante, Rosalba Welter, agravó su estado de salud, y este martes Alejandra Guzmán solicitó a través de redes sociales donantes de sangre.

Ésta no es la primera ocasión en la cual Rosalba Welter es hospitalizada, ya que la esposa del cantante padece EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, debido a problemas con el cigarro. “Mi mujer tuvo un problema por fumar, tiene EPOC. Es un mal que no se le va a quitar nunca”, declaró Enrique para “Sale el sol” el año pasado, cuando también su pareja estuvo hospitalizada.