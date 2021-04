“Ahora resulta que es un santo, ahora si es un santo a lo mejor, ¿verdad?, porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza, porque ya no toma, ya no se mete nada, porque está casado desde hace muchos años con Rosalba (Welter) que es un encanto y es una señorona y ya él es otra persona”.

“Cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, Enrique Guzmán hasta nos demandó. Un día, mandó a mi casa a dos chavos que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, me robaron y a todos mis sacos les cortaron las mangas, ni siquiera se los llevaron”.

Cuando nadie lo esperaba, Maxine Woodside reveló que Enrique Guzmán, “cuando era chavo, más joven y famoso”, era muy diferente: “A mí no me cuentan que era santo”. De inmediato, recordó la etapa en que su hijo era representante de la cantante Alejandra Guzmán.

La periodista de espectáculos, conocida como La reina de la radio, recordó también que, cuando detuvieron a los jóvenes que entraron a su casa, declararon que Enrique Guzmán les había pagado para que se metieran a robar en su casa: “A mí no me cuenten que Enrique Guzmán es un santo, por favor”.

La periodista reveló que las cosas que ha hecho el cantante, recordado por interpretar temas como Adiós mundo cruel, Tu voz y Mi corazón canta, no son de un caballero, como pegarle a su ex esposa, Silvia Pinal, a quien también la persiguió balacéandola.

Casi para dar por finalizado este delicado tema, Maxine Woodside aseguró que Enrique Guzmán “balaceó a un taxista o a un mesero” y lo mató: “Que ahora digan que era un santo y que es un caballero, no. A lo mejor es un caballero hoy en día, pero no fue un caballero”.

La reina de la radio comentó que ese caso fue muy conocido y que no se trata de un secreto, ya que se publicó en todas partes: “Entonces, ¿esas son cosas de un caballero? Pues no, no son cosas de un caballero, perdónenme, que ahora ya se haya aplacado, pues bueno”.

Ante la insistencia de su compañera, la también periodista Ana María Alvarado, Maxine Woodside confirmó que Enrique Guzmán “debe una vida”: “Yo no me acuerdo si fue un mesero, cuando trabajaba en un cabaret, o fue un taxista, pero de que debe una vida, debe una vida”.

“Frida, entre más lejos de su parentela, mejor”

Después de que Maxine Woodside revelara que Enrique Guzmán mató a un hombre, además de recordar las declaraciones de Frida Sofía, los usuarios no tardaron en hacerse presentes con sus comentarios: “Frida, entre más lejos de su parentela, mejor”.

“Oyendo todo esto, me da escalofrío solo de pensar lo indefensa que estaba Frida. Pobre niña, cuánto dolor tiene, pero todos le creemos”, “Por todo lo que cuentan como era de joven, no me cabe duda que haya lastimado a su nieta y no me asombraría que a sus otras nietas también o a sus hijas”.