Siguen las reacciones tras las fuertes acusaciones de Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán aseguró que su abuelo, Enrique Guzmán, la “manoseó” cuando era apenas una niña

El cantante llora en entrevista y dice que no sabe qué hacer ¡Un escándalo! Tras las acusaciones de Frida Sofía, que aseguró que su abuelo, Enrique Guzmán, la “manoseó” cuando era apenas una niña, el cantante se dio cita en el programa Ventaneando de TV Azteca, donde lloró y dice que no sabé qué hacer. Con el rostro desencajado, el intérprete de temas como Tu cabeza en mi hombro, Payasito, Uno de tantos y Cien kilos de barro comentó que le dolía mucho estar en el programa en un día como este: “Tengo cuatro nietas y un nieto. Una de ellas vive conmigo, vive en mi casa, la amo con toda mi alma y a Frida también”. “Y hoy soy un degenerado que le metió mano” El padre de Alejandra Guzmán confesó que escuchar las declaraciones de Frida Sofía “le duelen” porque no las entiende: “(Frida Sofía) se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo”. Enrique Guzmán se preguntó por qué motivo su nieta habla de esa manera de él cuando apenas un par de años antes le decía que lo invitara a Miami para pasársela con ella: “Y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años y yo no sé donde se le puede meter mano a nadie” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)

Enrique Guzmán considera que todo esto ha sido “injusto” Enrique Guzmán aseguró que cuando Frida Sofía era niña convivió poco tiempo con ella, incluso que cuando lo hizo estaban sus otras nietas presentes y demás familiares: “Nunca la tuve sola en ningún lado ni en ningún lugar como si pensara que yo quisiera tocarla indebidamente”. “Qué injusto, si he cometido errores en mi vida igual que todo mundo, y los corrijo y trato de corregirlos, pero encontrarme de repente que la nieta que más quiero y estimo y a la que más cariño le debo de tener porque está en un lugar donde no la entiende nadie y no sé cómo…”, expresó el cantante sin poder concluir la frase.

“¿De dónde saca esas ideas?” Con la voz entrecortada, el papá de Alejandra Guzmán respondió, a la pregunta de que si sabe qué está pasando por la mente de Frida Sofía, que quisiera encontrar a alguien que le diera esa respuesta. También, desmintió que se haya enfrentado, como en el “viejo oeste”, con Pablo Moctezuma, padre de la joven. “No es cierto, ¿de dónde saca esas ideas? Además se las cree, que es lo peor, ella siente que es verdad todo lo que está pasando, que yo le falté al respeto, ella está ofendida por mí, gratis, o algo le mueve una ‘maquinita’ en la cabeza y le dice: ‘esto lo vas a vivir de aquí en adelante'”.

“No la quiero herir”: Enrique Guzmán Enrique Guzmán insistía una y otra vez que él nunca ha abusado de Frida Sofía, además de que nunca la ha querido herir ni mucho menos lastimar: “En mi put… vida la he tocado, hace mucho que no sé quien es, lo juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos”. Además, compartió que habló con su hija, Alejandra Guzmán, sobre las acusaciones que le hiciera Frida Sofía, y que él cree que todo esto se originó porque la cantante le retiró su apoyo económico y que la joven quiere sacar dinero de dónde sea.

No sabe si Frida Sofía está en tratamiento El cantante, quien está cerca de cumplir 80 años de edad, dice que ahora el contacto con su nieta será únicamente por teléfono, y a larga distancia. Sobre si Frida Sofía está en tratamiento, confesó que no sabe si está tomando alguno. “No lo puedo entender, yo quise, en algún momento, suplir el ‘boquete’ que le hizo su mamá. Yo no la toqué, pobrecita”, expresó Enrique Guzmán, quien insistió en la idea de que Frida Sofía se cree todo lo que dice y piensa que es cierto.

“Es doloroso ver a tu papá así” Justo en ese momento de la entrevista, Luis Enrique Guzmán, hijo del cantante, hizo su aparición por vía zoom para mostrarle su total apoyo al cantante y desmentir las acusaciones de Frida Sofía: “Es doloroso ver a tu papá así”, comentó. También, aseguró que su sobrina necesita tomar terapia y él estaría dispuesto a ayudarla: “Necesita encontrarse a ella misma, necesita estar en buenos términos y no atacar a su familiar”, dijo, aparte de recordar que entre ellos había una buena relación, pero que hace 4 0 5 años dejaron de tener contacto, solamente por vía telefónica.

“Papá es un tipazo” Luis Enrique Guzmán compartió que todo lo que está pasando le da tristeza y que se trata de una “pantomima mediática” para atacar a su papá: “Los hijos y sus nietos lo conocemos, papá es un tipazo, el único defecto que tiene es que siempre te ríes con él”. Ahora, se le preguntó a Enrique Guzmán sobre el intento de reconciliación que hubo en el programa Despierta América entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, y dijo que todo se trató de un truco de la televisora (Univisión) y que nada fue cierto.

“Alejandra quiere hacer las paces” Un poco más tranquilo, Enrique Guzmán compartió que Alejandra Guzmán quiere hacer las paces con su hija Frida Sofía, pero estando solas, sin cámaras y sin nadie alrededor, como la familia que son y que cada vez está más fracturada. Dice que ahora él se siente como si fuera el malvado de la historia, además de que ve cada vez más lejana una reconciliación entre ambos: “Necesito que esta familia exista otra vez, Frida Sofía dice que ha sufrido mucho, pero nunca ha necesitado nada”.

“Fue un shock para todos” Ya casi para finalizar con la entrevista, ahora Luis Enrique Guzmán confesó que las declaraciones de Frida Sofía fueron “un shock para todos”, además de que Alejandra Guzmán está sufriendo mucho y se siente sola, pues ella y Frida eran las mejores amigas. Por su parte, Enrique Guzmán mencionó que su hija tiene más de un mes sin tomar y que cada vez la siente más fuerte. Cuando abandone las instalaciones de TV Azteca, dijo que se iría a la “conchinchin” para no saber de nadie más.