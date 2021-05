El cantante confesó que tiene mucho coraje con mucha gente que le “mienta la madre” porque piensan que es “un puerco”: “Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca”, dijo Enrique Guzmán refiriéndose a las acusaciones de Frida Sofía (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Su forma de ser y de hablar lo delata, estoy segura que hay más cochinadas que irán saliendo”, “El miedo no anda en burro”, “Como sabe que Frida no tiene pruebas, por eso actúa así”, “Ojalá y se haga justicia y esa niña deje de ser tan malagradecida, trabaje de verdad y gane su propio dinero y deje de hacer daño”, se puede leer en más comentarios.

Y sobre su decisión de llevar este caso a los juzgados, el cantante aseguró que su hija le reclamó por no haberlo hecho desde antes: “Entonces dije ok, entonces voy con todo y fui y levanté un acta contra ella (Frida Sofía), contra Gustavo Adolfo Infante (quien le hizo la entrevista a la joven) y contra los que resulten responsables”.

Alejandra Guzmán no quiere declarar en contra de Frida Sofía

“Yo no pongo el freno más porque Alejandra me dio permiso y Alejandra me dijo: ‘hazlo, papá, porque yo no pude hacerlo sola’. No tiene más hijas, no quiere saber más, pero no quiere declarar porque pues es su madre”, expresó Enrique Guzmán.

“Ya no quiere saber nada de la niña, así me dijo: ‘papá, haz lo que sea, defiéndete cómo puedas, yo no quiero saber nada más de esa niña’. Luis Enrique (su hijo) es el más enojado de todos, por eso no lo nombré como testigo en lo que va a investigarse en el juzgado”.