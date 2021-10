Aseguran que Enrique Guzmán retiró su denuncia contra Frida Sofía

Sin embargo, el cantante quiere que su nieta le ofrezca disculpa pública

“Yo no le creo nada a este viejo”, expresan usuarios en redes sociales Fue en los primeros meses de este 2021 que Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, sorprendió a todos al confesar que sufrió abuso sexual de parte de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando tenía apenas 5 años. A partir de esa fecha, comenzó una guerra de declaraciones y denuncias que parecen no tener fin. Relacionado Alejandra Guzmán le da la espalda a Enrique Guzmán y no demandará a su hija Frida Sofía (FOTO) Dan a conocer última voluntad de Vicente Fernández, ¿antes de morir? Enrique Guzmán dice que es el “karma” la muerte de la hermana de Frida Sofía Una de las acciones que emprendió el intérprete de La plaga fue una supuesta denuncia en Estados Unidos por difamación contra su propia nieta, la cual aseguran ya retiró, pero ahora dicen que lo que quiere es que la joven le ofrezca una disculpa pública. Enrique Guzmán quiere que Frida Sofía le ofrezca disculpa pública Fue en el programa De primera mano, video que está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, que el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Enrique Guzmán desistió de seguir con este proceso, incluso que había recibido apoyo de parte de Alejandra Guzmán. “El pasado 27 de septiembre la rockera desmintió esta afirmación de su papá a través de un comunicado. Guzmán asegura que perdona a su nieta, pero espera una disculpa pública, y destacó que la propia Alejandra le solicitó ya no la incluya en sus decisiones”, expresó Gustavo Adolfo.

¿Qué pasará entre Enrique Guzmán y Frida Sofía? A continuación, el periodista informó que Enrique Guzmán indicó que, si Frida Sofía sigue con el proceso legal en su contra, es difícil que su demanda proceda. Por su parte, la conductora Mónica Noguera indicó que la falta de dinero y los abogados habrían sido un impedimento para que el proceso continuara. “Enrique no tiene los elementos (económicos), no tiene el apoyo de su hija y tiene que contratar un abogado en Estados Unidos, pagarle en dólares”, expresó Gustavo Adolfo Infante, mientras que el conductor Lalo Carrillo señaló que retirar la demanda, ya sea en México o en Estados Unidos, es un revés para Enrique Guzmán.

Frida Sofía viajaría pronto a México En otro orden de ideas, Adolfo Infante aseguró que Frida Sofía ya cuenta con su green card, por lo que estaría en posibildades de viajar a México: “No sé si vaya a venir o no, pero yo creo que puede venir a ratificar la denuncia penal en contra de su abuelo Enrique Guzmán, incluso de su madre”. “El señor Enrique Guzmán ha ido de caída en caída en cada una de sus declaraciones, cada día son más ilógicas, más fuera de lugar, desproporcionadas, desmentidas por la misma familia, y qué pena que haya terminado con una gran carrera de una manera tan desagradable y con un señalamiento tan feo”, expresó el periodista.

Se le van con todo a Enrique Guzmán No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de que se diera a conocer que Enrique Guzmán quiere que su nieta Frida Sofía le ofrezca una disculpa pública: “Yo no le creo nada a este viejo, basta saber cómo es ese viejo”. “Como la hija (Alejandra Guzmán) no le siguió el juego macabro, pues va de reversa”, “Sueña el ruquillo Guzmán”, “No le creo nada a este señor y menos a la gran madre, Alejandra. Son lo peor como seres humanos”, “Ese señor desesperado, con sus aptitudes lo entregan mas, viejo ridículo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Deja Frida Sofía de inquietar a Enrique Guzmán La denuncia que interpuso Frida Sofía a Enrique y Alejandra Guzmán en junio pasado por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores, no ha sido ratificada, así lo aseguró el cantante en conferencia de prensa donde además afirmó que para él, la hija de Alejandra ya no pertenece a su familia. “Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho no sé por qué, supongo yo que, como no tiene forma de probar que alguna vez tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada, mientras ella no ratifique no pasa nada, yo estoy tranquilo”.

“Nadie me acusa de nada” “De mi parte no tengo nada que decir (a Frida Sofía). No ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, supongo yo que a lo mejor está mejor ahora que antes”, afirmó Enrique Guzmán, quien aprovechó para desmentir el que, supuestamente, le hayan ofrecido dinero a la modelo para desistir de la denuncia y demanda, como según publicó una revista de circulación nacional. “No es cierto, es una revista bastante difícil de entender. Si ella presenta alguna acusación, tendrá que probarla, la gente que te acusa de algo, que lo pruebe, pero en este caso como no existe pues no tiene forma (la acusación)”, aseguró tras negar que quiera llegar a un acuerdo con su familiar para solucionar las cosas.

“El karma es el karma”, dice Enrique Guzmán Y, respecto al reciente deceso de Natasha, hija de Pablo Moctezuma y, a su vez, media hermana de Frida Sofía, Enrique comentó: “El karma es el karma”, enfatizó. La joven de 24 años falleció en Estados Unidos a inicios de septiembre, sufría problemas en los pulmones y epilepsia. Enrique Guzmán compartió también que su hija Alejandra se encuentra muy bien de salud y sin preocupaciones respecto al caso de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, acusado de fraude millonario a más de 200 personas, entre ellas La Reina de Corazones, y que hace unos días se fugó de su arresto domiciliario en Miami, Florida.

“Alejandra está muy tranquila” “Sé bien cómo está el asunto, estos negocios en los que los porcentajes son muy altos, son preocupantes porque aparece mucho vivo en el camino, pero Alejandra está muy tranquila, está muy bien, la acabo de ver hace unos días. Ella está en Miami ahorita y se ve bien, preocupada porque de aquí a que este señor le pague, está difícil”, sostuvo. El cantante agradeció poder regresar a los teatros de la mano del productor Alejandro Gou, para despedir el musical Jesucristo Súper Estrella, junto al elenco original: “Estoy muy contento de regresar, me urgía estar aquí. Me siento mejor que como me veo”, indicó (Con información de Agencia Reforma).

Alejandra Guzmán le da la espalda a Enrique Guzmán y no demandará a su hija Frida Sofía “Solamente le deseo lo mejor”. La cantante mexicana Alejandra Guzmán sorprende en redes sociales al presentar un comunicado en donde informó que no tomará ninguna acción legal en contra de su hija Frida Sofía, ni que tampoco se encuentra en complicidad con su padre Enrique Guzmán, afirmando que ella solo desea lo mejor. Tras esto, el mismo cantante con “motivo de limpiar su nombre” decidió poner una contra demanda a su nieta en Estados Unidos. De acuerdo con el portal Univisión, el cantante informó que tenía ‘luz verde’ para proceder en contra de ella, debido a que supuestamente Frida Sofía no tenía las pruebas suficientes para comprobar los delitos que le imputa al cantante.