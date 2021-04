Enrique Guzmán ofrece una nueva entrevista

El cantante dice que no entiende por qué Frida Sofía lo acusó de haberla “manoseado” cuando era apenas una niña

Asegura que quiere ayudar a la joven Y siguen las declaraciones. Ahora, el cantante Enrique Guzmán, quien fuera acusado por su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, de haberla manoseado cuando era apenas una niña, ofrece reveladora entrevista donde dijo que no entienede por qué la joven hizo esto, además de que quiere ayudarla. Fue en el programa Hoy que el intérprete concedió esta entrevista, la cual está disponible en el canal de YouTube del show matutino, a la periodista Martha Figueroa y al actor y conductor Raúl Araiza donde dio su versión de los hechos. Enrique Guzmán no sabe dónde se encuentra en este asunto “Yo estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes, es más, si ustedes me informan cosas de lo que está pasando me seguirá siendo mejor porque casi no conozco bien el momento en el que me encuentro en este asunto”, expresó Enrique Guzmán. Tranquilo, pero visiblemente afectado por las acusaciones que hiciera Frida Sofía hace un par de semanas, el cantante comentó que ha sido una sorpresa total, porque al ser su nieta, no sabé qué decir (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Frida Sofía se convierte “en otra persona”: Enrique Guzmán “No sé qué decir porque no sé en qué momento su mente (refiriéndose a su nieta Frida Sofía) empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona. No sé y habrá qué hacer toda una serie de estudios o de investigaciones para saber porque tiene esos clicks que le voltean la vida”, compartió el papá de Alejandra Guzmán. Cabe recordar que en la entrevista que brindó a la periodista Paty Chapoy en el programa Ventaneando, Enrique Guzmán apareció totalmente destrozado, pero ahora, unos días después, muestra una actitud completamente diferente.

Quiere ayudar a Frida Sofía A continuación, el intérprete confesó que ante estas acusaciones no sabe qué hacer porque no solamente tiene una nieta, sino cinco, así como un nieto: “La mayor de mis nietas tiene 27 o 29 años, no sé si está bien o está mal, si está sola, no sé qué le pasa”. Enrique Guzmán aseguró que de alguna u otra manera quiere mostrarle su apoyo a Frida Sofía: “Pero no es fácil, y luego verme ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza”.

No le creen a Enrique Guzmán Con más de 3 mil 500 vistas al momento, esta entrevista provocó reacciones de todo tipo, aunque la mayoría se le fue con todo al cantante: “Ese hombre ni él mismo se la cree, que actúe como taradito”, “Claro que quiere verse que es inocente, durante mucho tiempo no dijo nada”. Por su parte, otro usuario se expresó de la siguiente manera: “Está todo editado, no le creo nada al cabeza de cebolla. Que mal que Hoy apoye al culpable y no a la víctima”, mientras que alguien más dijo: “Yo no lo veo ‘desencajado, ni triste’, lo veo, tenso, nervioso. La mentira tiene patas cortas”.

Enrique Guzmán le respondió a Frida Sofía de la forma menos esperada Enrique Guzmán procedió legalmente en contra de Frida Sofía, después de que su nieta lo acusara de haber abusado de ella desde que era una niña. El abogado Marco López dio a conocer la acción penal del padre de Alejandra Guzmán Esto consiste en la presentación de una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: “La querella fue formulada en contra de Frida ‘N’ y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de don Enrique Guzmán”, cita el comunicado.

Frida Sofia también respondió… El Ministerio Público comenzará una investigación y reunirá los indicios necesarios para esclarecer los hechos, además de buscar la reparación del daño. “En su caso, aportará los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima”, explica. La semana pasada, la nieta de Silvia Pinal también emprendió acciones legales en contra de diversas personas y quienes resulten responsables, tras haber denunciado abuso de su abuelo. “… Solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan”, dijo (Con información de Agencia El Universal).

Frida Sofía no pudo ser diagnosticada en la adolescencia con TLP Frida Sofía no pudo ser diagnosticada en su adolescencia con Trastorno Límite de la Personalidad, como señaló su madre Alejandra Guzmán, explicó Ileana Romero Martinez, fundadora del colectivo TLP México y del movimiento “más información menos estigma”. En una entrevista con Adela Micha, en la que la cantante negó la denuncia pública de abuso que Frida hizo contra su abuelo, Enrique Guzmán, dijo: “Tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años… el último año se le diagnosticó Border personality’ yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces he tratado de ayudar a Frida a tenerla bajo medicamentos”.

Muestran su apoyo a Frida Sofía Al respecto, Ileana, quien además tiene diagnosticado el trastorno señala: “En la entrevista de la señora Alejandra Guzmán ella indica que le fue diagnosticado a los 14 o 15 años a Frida, lo cual no puede ser, porque al ser un trastorno de la personalidad no puedes diagnosticarlo en la adolescencia, sino hasta la etapa adulta, que es cuando la personalidad está mejor formada, que es entre los 20 y los 21 años aproximadamente”. “Esto es muy importante de destacar porque quiere decir que tal vez ni siquiera el trastorno está diagnosticado como tal”, apunta. A través del colectivo TLP Borderline México, se lanzó un comunicado en favor de Frida Sofía y descalificando que Guzmán hiciera ver que quienes viven con ese trastorno de la personalidad tuvieran entre los síntomas el mentir. La propia modelo lo replicó en sus redes sociales.

En contra de la desinformación “Lo que está haciendo Alejandra Guzmán lo hemos vivido también las personas que tenemos una condición de salud mental, ha sido la historia de muchas de nuestras familias, de nuestras parejas que nos desacreditan e invalidan y simplemente dicen ‘tú estás loco, loca y entonces no vales, no es válido lo que dices, lo que sientes”, sentencia Ileana Romero Martinez. La vocera de esta organización está en contra de que se desinforme a la gente alrededor del tema de la salud mental, sobre todo por el alcance que al ser una figura pública, como la llamada Reina de Corazones, pueda tener entre sus seguidores.