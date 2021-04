Enrique Guzmán casi se desmaya en pleno programa de Ventaneando

El padre de Alejandra Guzmán niega haber tocado a su nieta

“No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano” Padre de Alejandra Guzmán Enrique Guzmán se desmaya. Luego de las acusaciones de Frida Sofía, joven cantante quien es hija de Alejandra Guzmán, en una entrevista donde afirma que desde que era una niña sufría de tocamientos inapropiados de parte de su abuelo, Don Enrique Guzmán se defendió de tales acusaciones. El cantante acudió al programa de Ventaneando con Pati Chapoy, donde salió en su defensa, después de haber escuchado a propia nieta, Enrique confesó que nunca le ha puesto una mano encima, donde incluso comenzó a llorar y casi se desmaya. Enrique Guzmán habla sobre las acusaciones de Frida Sofía Según el portal de Tv Notas, una fuente cerca a ellos, les comunicó que el cantante llegó al foro de Ventaneando bastante triste, y destrozado, donde el padre de Alejandra no paraba de llorar por las palabras de su propia nieta, quien lo acusa de abusar de ella cuando tenía 5 años. Ya estando con la conductora del programa, el abuelo de Frida, se sentó para platicar sobre lo mencionado por la hija de la rockera, en donde confirma que las palabras de la joven no son ciertas, ya que comenta Don Enrique, que tiene mucho tiempo sin saber nada de ella.

El padre de Alejandra Guzmán casi se desmaya Durante la entrevista que tiene de duración casi una hora, el artista musical de 78 años de edad, soltó algunas lágrimas, mientras comentaba que no podría creer que su propia nieta lo acusará de tocamientos inapropiados, por lo que salió a defenderse. Pero en la plática, al intérprete de 'Tu cabeza en mi hombro', se le empezó a ver un poco triste, y devastado, hasta llegar a cierto punto de casi desmayarse, por lo que la producción pidió la ayuda de los paramédicos, en donde a Enrique Guzmán le salió hasta sangre por la nariz y estaba tembloroso.

Enrique Guzmán niega haber tocado a su nieta La conductora Pati Chapoy directamente le pregunta al cantante: “¿Abusaste de tu nieta?”, a lo que el abuelo de Frida Sofia respondió: “En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de esa manera… No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano… Juro por mis hijos”. La crisis nerviosa que sufrió Don Enrique en el foro de Azteca, fue apoyada por el equipo de paramédicos y reafirmó que “niego total que le haya puesto una mano encima a mi nieta, a ninguna de mis nietas, a ninguno de mis hijos, a ningún pariente”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Reacción de los internautas Varios usuarios de las redes sociales reaccionaron a este hecho de Enrique Guzmán y dejaron sus distintos comentarios: "Pues mejor que se prepare porque el cul… de Infante y su grupo de víboras van con todo contra él y no porque me interese, pero creo que si hay un delito que perseguir deberían de ser las leyes y no gente como esta que solo le interesa el rating sin importarles el daño que causen". "Soy mujer y siempre defiendo a las mujeres sin dudar ni por un momento, pero no sé por qué siento y presiento que en esta ocasión esta niña miente, hay incongruencias de hechos con afirmaciones, no sé algo no es real en ella", "Si no eres culpable ¿por qué tiemblas tanto?", fueron algunos de los comentarios.

Le duelen las declaraciones de su nieta El padre de Alejandra Guzmán confesó que escuchar las declaraciones de Frida Sofía "le duelen" porque no las entiende: "(Frida Sofía) se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo". Enrique Guzmán se preguntó por qué motivo su nieta habla de esa manera de él cuando apenas un par de años antes le decía que lo invitara a Miami para pasársela con ella: "Y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años y yo no sé donde se le puede meter mano a nadie".

"Nunca la tuve sola en ningún lado" Enrique Guzmán aseguró que cuando Frida Sofía era niña convivió poco tiempo con ella, incluso que cuando lo hizo estaban sus otras nietas presentes y demás familiares: "Nunca la tuve sola en ningún lado ni en ningún lugar como si pensara que yo quisiera tocarla indebidamente". "Qué injusto, si he cometido errores en mi vida igual que todo mundo, y los corrijo y trato de corregirlos, pero encontrarme de repente que la nieta que más quiero y estimo y a la que más cariño le debo de tener porque está en un lugar donde no la entiende nadie y no sé cómo…", expresó el cantante sin poder concluir la frase.

No se ha enfrentado al padre de Frida Con la voz entrecortada, el papá de Alejandra Guzmán respondió, a la pregunta de que si sabe qué está pasando por la mente de Frida Sofía, que quisiera encontrar a alguien que le diera esa respuesta. También, desmintió que se haya enfrentado, como en el "viejo oeste", con Pablo Moctezuma, padre de la joven. "No es cierto, ¿de dónde saca esas ideas? Además se las cree, que es lo peor, ella siente que es verdad todo lo que está pasando, que yo le falté al respeto, ella está ofendida por mí, gratis, o algo le mueve una 'maquinita' en la cabeza y le dice: 'esto lo vas a vivir de aquí en adelante'".

Enrique Guzmán casi se desmaya: Respuesta de Alejandra Guzmán La cantante mexicana Alejandra Guzmán, en nombre de la Familia Guzmán, expresó en este comunicado que han estado siguiendo las "extrañas acusaciones" de Frida Sofía en los medios de comunicación durante las últimas semanas. "Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere", se puede leer en otra parte de este texto.

Enrique Guzmán casi se desmaya: Espera una reconciliación Nacida el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México, la rockera expresó que, junto con su familia, están con los brazos abiertos para Frida Sofía, "siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios". Sobre las declaraciones de su papá, Enrique Guzmán, y su hermano, Luis Enrique, en el programa Ventaneando, aseguró que serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este tema: "No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que 'periodistas preocupados' se aprovechan de la lamentable situación de Frida Sofía".