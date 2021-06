Sin embargo, según reportó El Gordo y La Flaca, no hay que confiar mucho en las declaraciones de Enrique, Alejandra y Frida Sofía, pues “son de personalidades muy complejas y no confiables del todo”, así que las autoridades serán las encargadas de dar el veredicto final sobre el polémico caso.

Pero las cartas también hablaron de otro miembro de la controversial familia Guzmán, la mujer que desató toda la polémica, Frida Sofía, de la cual El Brujo Mayor dijo: “Fíjate que está interesante, mitad y mitad, una niña, no sé de 5 a 10 años, no es responsable de lo que le hagan…”.

Para cerrar el tema, El Brujo Mayor aseguró que, según las cartas, no está muy claro sí habrá reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. “No, a lo mejor un día se encuentran por ahí, en alguna fiesta o el alguna reunión o con la abuela, pero no regresan, Frida está muy dolida porque también vivió con Alejandra muchas cosas “.

El cantante confesó que tiene mucho coraje con mucha gente que le “mienta la madre” porque piensan que es “un puerco”: “Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca”, dijo Enrique Guzmán refiriéndose a las acusaciones de Frida Sofía. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Y sobre su decisión de llevar este caso a los juzgados, el cantante aseguró que su hija le reclamó por no haberlo hecho desde antes: “Entonces dije ok, entonces voy con todo y fui y levanté un acta contra ella (Frida Sofía), contra Gustavo Adolfo Infante (quien le hizo la entrevista a la joven) y contra los que resulten responsables”.

“Papá, haz lo que sea”

“Yo no pongo el freno más porque Alejandra me dio permiso y Alejandra me dijo: ‘hazlo, papá, porque yo no pude hacerlo sola’. No tiene más hijas, no quiere saber más, pero no quiere declarar porque pues es su madre”, expresó Enrique Guzmán.

“Ya no quiere saber nada de la niña, así me dijo: ‘papá, haz lo que sea, defiéndete cómo puedas, yo no quiero saber nada más de esa niña’. Luis Enrique (su hijo) es el más enojado de todos, por eso no lo nombré como testigo en lo que va a investigarse en el juzgado”.