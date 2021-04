La actriz Carmen Salinas subió video de la amenaza de muerte que le hizo Enrique Guzmán

Tras la polémica en la familia Guzmán, Carmen Salinas recordó amenaza de muerte de Enrique

‘Solo Alejandra Guzmán le cree a este señor’, dicen usuarios tras ver el video

Enrique Guzmán amenaza Carmen Salinas, tras acusaciones de Frida Sofia. Enrique Guzmán sigue en el ojo del huracán tras ser acusado de manosear a Frida Sofía cuando ella tenía cinco años. Y es que tras la polémicas declaraciones de Frida Sofía al programa De Primera Mano, el material donde exponen el carácter y “malas mañas” del cantante no han dejado de “inundar” las redes.

Y quien aprovechó que todos hablan del intérprete de “La plaga” para recordar que el cantante la amenazó de muerte fue la actriz Carmen Salinas, quien en su cuenta de Twitter publicó el video donde el papá de Alejandra Guzmán le dijo: “yo mato, ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esa bronca”.

Enrique Guzmán amenazas: Carmen ofreció ayuda a Frida Sofía

El escándalo por la amenaza de muerte que Enrique Guzmán le hizo a Carmen Salinas se dio cuando el pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán apenas iniciaba. Era el 2019, y como es habitual en la actriz lagunera ella opinión sobre el problema que había entre madre e hija.

“Frida, te quiero mucho. Ya no te angusties tanto, hija. Ya no sufras tanto. Cuentas conmigo, cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer, pero por favor, hijita, déjame darte todo ese cariño que me faltó dárselo a él. Déjame dártelo a ti, que necesitas mucho amor. Y si tus padres no te lo dan, déjame dártelo yo”, dijo en aquel tiempo Carmen Salinas.