Y agregó: “Por supuesto, este no es el resultado que hubiéramos deseado, pero es un cierre para la familia”, dijo en una conferencia de prensa el martes por la noche. “Nuestros corazones están rotos por esta familia. Sabemos que están de duelo, y nuestras oraciones están con ellos”.

El jefe de la policía, en un intento por calmar los ánimos y las sospechas de cómo pudo morir el menor de edad, lanzó una explicación a la familia del pequeño y de manera textual dijo: “Esto no fue culpa de nadie, no hicieron nada malo”, dijo a los padres del niño. “Este fue un accidente horrible”.

La pesadilla para la familia de Enrique Cortez Dubon, niño que estuvo desaparecido, no termina y es que a solo unas horas de encontrar cuerpo de niño que se cree que se ahogó durante unas vacaciones en Florida, Policía manda certero mensaje a papás del niño hispano, les dice que “no hicieron nada malo, este fue un accidente horrible”, de acuerdo a una publicación del portal de noticias de AJC y la agencia de noticias AP.

El niño que estuvo desapareciodo, Cortez-Dubon había sido visto por última vez la noche del lunes por la mañana en aguas hasta las rodillas cerca del Shores of Panama Resort, donde su familia se hospedaba para unas vacaciones en la playa. La familia es de Atlanta.

Enrique Cortez Dubon: CREYERON QUE FUE SECUESTRO

Antes de que el niño fuera encontrado, la policía dijo que estaba investigando las posibilidades de que el niño se haya ahogado o que haya sido secuestrado, aunque “las pruebas nos llevan a creer que desapareció en el agua”. Christina Majors de Tennessee le dijo al Panama City News Herald que vio a Enrique jugando en la arena con su familia el lunes por la mañana detrás de un restaurante.

“Cuando vimos su foto, sabíamos exactamente quién era”, dijo. “Sé que personalmente no los conocemos, pero me rompe el corazón. Ese es el peor temor de todos los padres. No podía imaginarme tener que vivir eso”, dijo sobre la tragedia del niño desaparecido.