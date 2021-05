Por su parte, el periodista argentino Javier Ceriani compartió que las mujeres agredidas no querían hablar debido a que existía un contrato de confidencialidad, pero en la corte criminal ese tipo de documentos no tiene validez alguna (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Según reportó David Ovalle, el exproductor de El Gordo y La Flaca no necesariamente tendría que ser arrestado en estos días, pero si tendría que ingresar a la cárcel por lo menos para aumentar la fianza, ya que en este momento no tiene fianza.

Por medio de las redes sociales de Chisme No Like, show televisivo conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se dio a conocer que Enrique Albis será arrestado, de acuerdo con información del reportero David Ovalle y de la investigación del propio programa.

El programa Chisme No Like compartió hace tiempo las acusaciones de varias mujeres que afirmaban que Enrique Albis usaba su posición como productor, en ese entonces, de El Gordo y La Flaca, para atraerlas al estudio, donde les hizo tocamientos impropios e incluso intentó atacarlas. Poco tiempo después, a finales de 2019, fue despedido del programa.

Tras destapar el escándalo de acoso sexual en El Gordo y La Flaca, ahora el programa Chisme No Like dio a conocer el rostro de la primera supuesta víctima de Enrique Albis que da la cara… se trata de Ivonne López, una actriz venezolana que vive en Miami.

“Le dije grábalo porque a mí ya me había pasado”, contó la actriz de origen venezolano, quien recordó que asistió a un casting con Albis y él “quiso tocarse, quiso tocarme, me faltó al respeto y la verdad ni siquiera terminé el casting porque yo sí tengo un carácter bien fuerte y yo pues no se lo permití, pero quiso hacer exactamente lo mismo, o sea muéstrame, déjame tocarme, yo me vengo bien rápido”.

Víctima de Enrique Albis se sintió “ofendida y decepcionada”

“Ya que llegué ahí, pedí por él, me llevaron a un camerino, cuando llegó comenzamos a hablar más de amistad… (me dice) ‘pero tú estás demasiado linda, yo no sé cómo tú no estás haciendo otras cosas o cómo no se han fijado en ti’ y yo pues súper contenta”, contó Ivonne López, quien tras sufrir el acoso sexual ahora es agente de bienes raíces en Miami.

“Hasta que empieza ‘no, es que con ese cuerpazo que tú tienes, es más mira cómo me tienes’, ahí es cuando ya comenzó todo, ‘mira cómo me tienes’”, recordó la venezolana. Ivonne López dijo que en ese momento fue cuando comenzó a sentirse “humillada, o sea, primero cuando ya me di cuenta de las intenciones, me sentí ofendida y también decepcionada, porque me di cuenta que era por otra cosa, entonces me sentí horrible”.