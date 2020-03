View this post on Instagram

¿Cómo te puedo ayudar? Que esa sea nuestra mentalidad en los días y las semanas que vienen. Estamos en esto juntos, aprovechemos el momento para mostrar la mejor versión de lo que somos. Atiendan las instrucciones de los expertos, manténganse bien informados y sean generosos con los demás. Si tienen alguna duda o necesidad básica, pueden responder a este post y con gusto hago lo que pueda para resolverla.