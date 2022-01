El clima arrecia más fuerte que nunca en Estados Unidos y no únicamente por las alertas de Tsunami que acaban de quitar ni por la brutal tormenta de nieve que azota el este del país, sino por un inesperado tornado que decidió tomar fuerza y pasearse con sus intensos vientos por la Interestatal 75 de Florida.

Se le llevó la casa con él adentro

“Esa es mi casa que está patas arriba”, dijo Edward Murray, de 81 años, al Naples Daily News, “El tornado me derribó y me empujó hacia la pared este y me enterró debajo del fregadero, el refrigerador, las sillas de la cocina y todo lo demás”, agregó sobre el inesperado momento.

El hombre y su hija, Cokie, se encontraban dentro del remolque cuando el tornado pasó, pero finalmente lograron salir ilesos luego de que tuvieron que arrastrarse entre los escombros para salir. La historia de su casa es diferente, ya que terminó destruida sobre la casa del vecino.