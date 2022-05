¿Qué hacer en caso de incendio?

Si se inicia un incendio en su vivienda, recuerde que lo más importante es SALIR urgentemente del lugar y llamar al 911 o al teléfono de emergencia de su localidad. Si vive en un edificio, NO use los ascensores, tome las escaleras. NO pierda tiempo buscando artículos personales, lo más importante es salvaguardar su vida.

"Nunca abra puertas que estén calientes al tacto. Si debe escapar a través del humo, agáchese y pase por debajo del humo hasta su salida. Si el humo, el calor o las llamas bloquean sus rutas de salida, quédese en la habitación con las puertas cerradas. Coloque una toalla mojada debajo de la puerta y llame al departamento de bomberos", son algunas de la recomendaciones de la Cruz Roja Internacional.