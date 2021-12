Reportan enorme explosión cerca de central nuclear

Esta persona agregó que la explosión pudo escucharse a unas 12 millas (20 kilómetros) de distancia de la planta nuclear iraní. Ante la incertidumbre sobre un posible riesgo nuclear, las autoridades aclararon que no había de qué preocuparse, aunque no quedó claro qué causó la explosión, informó MailOnline .

En principio, los reportes no confirmados hablaban de un dron no identificado que fue derribado. Posteriormente, llegó el sonido y la luz que causó alarma. “Los residentes de Badroud escucharon el ruido y vieron una luz que mostraba que un objeto acababa de explotar en los cielos sobre la ciudad”, dijo un testigo a IRNA, una agencia de noticias iraní.

Este sábado, medios locales indicaron que se había escuchado un estruendo y que se había alcanzado a ver una luz fuerte en el cielo sobre Natanz, justo la ciudad de Irán en la que se encuentra la instalación de enriquecimiento nuclear del país, informó el diario The Sun .

¿PRUEBAS MILITARES? En medio de informes sobre un “avión no tripulado derribado”, reportan que una enorme explosión se escuchó cerca de la central nuclear de Natanz, en Irán. Sin embargo, el régimen asegura que se trató de una prueba de cohetes del ejército.

“Hace una hora, uno de nuestros sistemas de misiles en la región fue probado para evaluar el estado de preparación en tierra, y no hay nada que temer”, apuntó Shahin Taqikhani, portavoz del ejército. “No hay motivo de preocupación”, agregó para despejar las dudas de las personas.

Tras la explosión, el comandante de la defensa aérea de la región de Natanz ofreció una conferencia televisada en la que indicó que se trataba de unas pruebas con misiles y agregó que no había motivo de preocupación para los ciudadanos. “Tales ejercicios se llevan a cabo en un entorno completamente seguro”, dijo.

En definitiva, la explosión formó parte de un ejercicio con misiles para comprobar la capacidad de responder que tienen las fuerzas armadas ante un posible ataque en la región. El hecho ocurrió justo cuando las conversaciones entre Irán y las potencias mundiales parecen no tener un destino claro.

A través de la televisión estatal, el ejército confirmó que este sábado había disparado un misil y que lo hicieron para probar su capacidad de reacción rápida sobre Natanz luego de que surgieran informes sobre un dron no identificado que rondaba por los cielos de la ciudad iraní.

en Viena sobre las ambiciones nucleares del país se suspendieron el viernes.

Las potencias mundiales han acusado a Irán de no cumplir sus compromisos diplomáticos y en cambio seguir adelante con su programa nuclear. Así que resulta muy probable que las conversaciones no logren avanzar si es que Irán no ‘da su brazo a torcer’ sobre las peticiones del resto de países.

Mientras el hombre continúa causando alarma con sus ejercicios militares, la naturaleza continúa causando estragos y es que esté sábado, el volcán ‘Semeru’, ubicado en la provincia indonesia de Java Oriental, se impuso en un sorpresivo despertar que dejó un saldo mortal y múltiples heridos. Los ciudadanos se vieron obligados a huir rápidamente apenas con lo que llevaban puesto para poder salvar sus vidas de las cenizas y el gas, pero peores noticias apenas estaban por llegar.