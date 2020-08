Érika Buenfil responde a las burlas de Juan José Origel por atacarla en TikTok

El hijo de Érika Buenfil fue producto de comentarios malintencionados y la actriz no se quedó callada

Entre lágrimas, Érika Buenfil estalló y mandó seria amenaza al periodista de espectáculos

Luego de que los periodistas mexicanos de espectáculos Juan José Origel y Martha Figueroa destrozaran en críticas a la actriz Érika Buenfil por la popularidad que tiene en TikTok, junto a su hijo Nicolás, la protagonista de ‘Marisol’ se había mantenido callada al respecto, sin embargo, en una entrevista finalmente estalló y hasta mandó una seria advertencia a quienes se ‘meten’ con su hijo.

A través de un video publicado en Instagram por Javier Ceriani, la actriz Érika Buenfil estaba sosteniendo una videollamada con la periodista de espectáculos Fernanda Familiar quien le sacó el tema de las burlas que le habían hecho Juan José Origel y Martha Figueroa en un programa, tachándola de ridícula por sus videos de TikTok, además señalando a su hijo Nicolás como ‘El Zedillito’, haciendo alusión a que el padre del joven es el hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien nunca lo habría reconocido, dejando a Buenfil como madre soltera.

“No he dado ninguna entrevista y te lo voy a comentar, yo estaba muy agusto un día de las madres o un día especial y me mandan el link de la entrevista completa y fíjate que a mí no me afectó que me criticara, lo que pasa es que no sólo habló de TikTok, seguían comentando y comentando y tocaron el tema de mi hijo y yo con eso soy chile, y entonces Martha Figueroa comenta y le dice ‘el Zedillito’ y perdón, Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto…”, comenzó diciendo la actriz con un perfil tranquilo.

Sin embargo, las cosas fueron escalando de tal forma que Érika Buenfil perdió los estribos: “Nicolás no es del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente. ‘Y entonces yo me enteré, que si Acapulco…’, eso no tiene nada que ver con TikTok, tú puedes decirme ‘Érika que ridícula o que bien’, pero del TikTok y mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto y eso fue lo que a mí me dolió”, continuó la actriz.

Pero en la siguiente página te decimos cómo las cosas se descontrolaron y la actriz estalló en lágrimas.